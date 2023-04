Am Sams­tag steht das vor­letz­te Heim­spiel der Sai­son auf dem Pro­gramm, wenn die Bau­n­a­cher Bas­ket­bal­ler die Rockets aus Gotha zum Nach­hol­spiel in der Strul­len­dor­fer Haupts­moor­hal­le um 19:30 Uhr erwar­ten. Nach dem über­ra­schen­den Sieg in Bay­reuth geht es für die Gast­ge­ber dar­um, sich noch wei­te­re wich­ti­ge Punk­te im Kampf um den Klas­sen­er­halt in der 2. Regio­nal­li­ga Nord zu sichern.

Soll­ten alle Mei­ster­teams aus den drei Bay­ern­li­gen sowie aus Sach­sen und Thü­rin­gen ihr Auf­stiegs­recht wahr­neh­men, muss mit fünf Abstei­gern aus den 2. Regio­nal­li­gen gerech­net wer­den. Momen­tan lie­gen hin­ter den Bau­n­a­chern die drei Tabel­len­letz­ten aus den Grup­pen Nord, Süd und Mit­te sowie die Bas­kets Neu­markt, die die Young Pikes nicht mehr ein­ho­len kön­nen. Dage­gen könn­te die DJK Bam­berg mit einem Erfolg am letz­ten Spiel­tag noch an den jun­gen Hech­ten vor­bei­zie­hen. Unklar ist auch die Situa­ti­on im Süden, da dort noch zwei Spiel­ta­ge ausstehen.

Die Bau­n­a­cher brau­chen also unbe­dingt noch einen wei­te­ren Sieg, um alle Even­tua­li­tä­ten in der Abstiegs­fra­ge zu besei­ti­gen. Die­sen Erfolg soll­te man tun­lichst gegen die Rockets ein­fah­ren, emp­fängt man doch im abschlie­ßen­den Sai­son­spiel am 6. Mai mit Chem­nitz den frisch gebacke­nen Mei­ster der Liga. Doch so leicht dürf­te die­se Auf­ga­be nicht wer­den, denn die Gäste ste­hen mit sie­ben Sie­gen auf einem guten 6. Platz und wer­den ver­su­chen, mit einem Erfolg ein aus­ge­gli­che­nes Punk­te­kon­to zu errei­chen. Mit Kraus (15,4 Punk­te pro Spiel), Kun­ze­witsch (15,1), Biel­la (12,7), Kan­cir (12,7) und Hey (12,4) haben sie gleich fünf Spie­ler in ihren Rei­hen, die regel­mä­ßig zum Ein­satz kom­men und zwei­stel­lig punk­ten. Dass sie auch aus­wärts sehr erfolg­reich sein kön­nen, bewie­sen sie mit einem kla­ren Erfolg beim Mei­ster in Chem­nitz. Am letz­ten Wochen­en­de setz­te es aller­dings eine etwas über­ra­schen­de Heim­nie­der­la­ge (80:82) nach Ver­län­ge­rung gegen Leipzig.

Neben den wich­ti­gen Punk­ten im Abstiegs­kampf geht es für die Schütz­lin­ge von Gabri­el Strack und Jörg Mau­solf auch dar­um, Revan­che für die deut­li­che 95:63 Aus­wärts­schlap­pe in Gotha zu neh­men, aller­dings konn­te man damals mit sie­ben Spie­lern nur stark ersatz­ge­schwächt antreten.

Die Bau­n­a­cher hof­fen des­halb noch ein­mal auf die Unter­stüt­zung einer gut gefüll­ten Haupts­moor­hal­le. Außer­dem hat sich das mit Abstand jüng­ste Team der Liga durch die letz­ten tol­len Lei­stun­gen eine gute Kulis­se ver­dient, zumal an die­sem Wochen­en­de kei­ne wei­te­ren über­be­zirk­li­chen Bas­ket­ball­spie­le mehr im Raum Bam­berg statt­fin­den. Die Hal­le ist ab 19:00 Uhr geöff­net. Für Speis und Trank ist wie immer gesorgt.