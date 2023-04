Zu einem öku­me­ni­schen Uni-Jazz-Got­tes­dienst lädt die evan­ge­li­sche Hoch­schul­ge­mein­de am Sonn­tag, 7. Mai 2023 um 19 Uhr in die Erlö­ser­kir­che am Kuni­gun­den­damm 14 ein. Vor­ge­tra­gen wer­den die wag­hal­si­gen Gedich­te von Iris Her­mann (Pro­fes­so­rin für Neue­re deut­sche Lite­ra­tur­wis­sen­schaft, Bam­berg). Den wage­mu­ti­gen Jazz spie­len: Luis Bild­häu­ser (Schlag­zeug), Ste­ven Male­kas (Gitar­re), Kon­rad Busch­hü­ter (Jazz-Orgel). Für die abwä­gen­de Lit­ur­gie sorgt Hoch­schul­seel­sor­ger Pfr. Tho­mas Braun.

Um Spen­den wird am Aus­gang gebeten.