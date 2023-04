Titel der Ausstellung:

Julia Tie­fen­bach ALL THAT IS SOLID MELTS INTO AIR ALL THAT IS HOLY IS PROFANED

Ort: Kunst­raum Kes­sel­haus, Unte­re Sand­stra­ße 42, Ein­gang vom Lein­ritt, 96049 Bamberg

25.3. bis 7.5.2023

Öff­nungs­zei­ten: Frei­tag 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sams­tag, Sonn­tag und fei­er­tags: 13:00 bis 18:00 Uhr

Ein­tritt frei, Spen­den erwünscht

Begleitveranstaltung:

Sonn­tag 30.4.2023 14:00 ‑16:30 Zei­chen­work­shop für Jugend­li­che und Erwach­se­ne von Caro­la Streib – bbk​-ober​fran​ken​.de

Zurück zur All­macht, Zei­chen­work­shop im Kesselhaus

Der ange­kün­dig­te Zei­chen­work­shop für Kin­der in der Aus­stel­lung der Künst­le­rin Julia Tie­fen­bach am Sams­tag 29.4.2023 muss wegen Krank­heit lei­der ent­fal­len. Der Zei­chen­work­shop für Jugend­li­che und Erwach­se­ne am Sonn­tag 30.4.2023, 14:00–16:30 Uhr im Kunst­raum Kes­sel­haus, Unte­re Sand­stra­ße 42 wird in Ver­tre­tung von Julia Tie­fen­bach durch die Kunst­ver­mitt­le­rin Caro­la Streib (Kunst­kra­cher – Kunst­schu­le Bam­berg) gestal­tet. Kunst machen bedeu­tet All­macht zu haben: Dar­über zu ver­fü­gen, dass die Din­ge so und nicht anders sein sol­len, zumin­dest auf dem Papier. Nach einer kur­zen Füh­rung durch das Kes­sel­haus und Ein­füh­rung in die Arbei­ten von Julia Tie­fen­bach erkun­den die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer zeich­ne­risch das Gebäude.

Sie ent­decken bau­li­che Details aus unge­wöhn­li­chen Blick­win­keln, fol­gen Lini­en und fül­len Flä­chen. Über spie­le­ri­sche Übun­gen mit Blei­stift und Ölpa­stell­krei­den gelan­gen sie zu eigen­stän­di­gen Zeich­nun­gen, Caro­la Streib unter­stützt sie dabei. Der Work­shop rich­tet sich an Inter­es­sier­te mit und ohne Vor­kennt­nis­se. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich, die Teil­nah­me erfolgt auf Spendenbasis.

Eben­falls gegen eine Spen­de für die kul­tu­rel­le Arbeit des BBK-Ober­fran­ken kön­nen im Foy­er des Kes­sel­hau­ses aus einer gro­ßen Aus­wahl Kunst­bü­cher mit­ge­nom­men werden.