„Mach‘ mal lei­se“: Am 26. April ist der inter­na­tio­na­le „Tag gegen den Lärm“ / Fach­be­reich Immis­si­ons­schutz am Land­rats­amt über wich­ti­ge Erkennt­nis­se und Regelungen

Der eine Nach­bar schnei­det seit gefühl­ten Stun­den mit der Motor­sen­se sei­nen Rasen, der ande­re mit der Säge die Baum­stäm­me zu Klein­holz, der näch­ste dreht im Gar­ten das Radio auf, der Motor­rad­fah­rer am Orts­aus­gang sein Bike, die Kin­der toben im Pool und dann bellt auch noch ein Hund in der Nach­bar­schaft, dazu das Glocken­läu­ten und der Kla­vier­spie­ler von neben­an: Ganz schnell ent­steht da mal ein Sam­mel­su­ri­um an unter­schied­lich­sten Geräu­schen, die dem ein oder ande­ren mit der Zeit zu viel wer­den kön­nen. Aber ab wann wer­den Geräu­sche zum Lärm? Und was ist eigent­lich Lärm?

Der 26. April 2023 ist der inter­na­tio­na­le Tag gegen den Lärm mit dem bezeich­nen­den Mot­to: „Mach‘ mal lei­se!“ Er ist eine Akti­on der Deut­schen Gesell­schaft für Aku­stik e.V. (DEGA e.V.) und wird vom Bun­des­um­welt­mi­ni­ste­ri­um und dem Umwelt­bun­des­amt geför­dert. Er fin­det in Deutsch­land seit 1998 statt und soll – so die DEGA – zur „Sen­si­bi­li­sie­rung in Bezug auf die Lärm­pro­ble­ma­tik sowie die Ver­brei­tung des Wis­sens um Ursa­chen und Fol­gen des Lärms (sozi­al und gesund­heit­lich)“ beitragen.

Der Akti­ons­tag soll auch die lang­fri­sti­ge und nach­hal­ti­ge Stär­kung und Ver­tie­fung des lärm­be­zo­ge­nen Umwelt­be­wusst­seins för­dern. Er bie­tet aber auch Anlass, mal beim Umwelt­zen­trum am Land­rats­amt Lich­ten­fels – zustän­dig für Immis­si­ons­schutz, also auch für den Schutz vor Lärm – nach­zu­fra­gen, was man eigent­lich unter Lärm versteht.

„Lärm gibt es heut­zu­ta­ge prak­tisch über­all und rund um die Uhr“, erläu­tern Mar­tin Dirauf und Jas­min Wag­ner, am Land­rats­amt Lich­ten­fels zustän­dig für den fach­li­chen Immis­si­ons­schutz. Als Lärm wird jedes Geräusch bezeich­net, das zu Stö­run­gen, Belä­sti­gun­gen, Beein­träch­ti­gun­gen oder Schä­den füh­ren kann. Lärm ist gewis­ser­ma­ßen ein „Umwelt­schad­stoff“.

Sub­jek­ti­ve Wahrnehmung

„Dass Geräu­sche sehr sub­jek­tiv als stö­ren­der Lärm ein­ge­stuft wer­den, zeigt zum Bei­spiel der Musi­ker, der zu Hau­se mit Freu­den neue Stücke ein­stu­diert, wäh­rend der Unter­mie­ter lie­ber in Ruhe ein Buch lesen wür­de, sich dar­auf aber nicht kon­zen­trie­ren kann“, erläu­tern Mar­tin Dirauf und Jas­min Wag­ner. „Gera­de wegen die­ser sub­jek­ti­ven Emp­fin­dung ist nicht immer anzu­neh­men, dass der Ver­ur­sa­cher sich der stö­ren­den Wir­kung sei­ner Tätig­keit bewusst ist. Des­halb ist es rat­sam, ihn zual­ler­erst anzu­spre­chen und auf die Bela­stung hin­zu­wei­sen“, so die bei­den Fachleute.

Sie erklä­ren wei­ter: „Lärm ist jedes uner­wünsch­te lau­te Geräusch und jeder Schall, der auf die Umwelt und den Men­schen stö­rend, bela­stend oder sogar gesund­heits­schä­di­gend wirkt. Wahr­ge­nom­men wer­den Schall­wel­len, die durch Druck­schwan­kun­gen der Atmo­sphä­re ent­ste­hen und sich wel­len­för­mig ausbreiten.“

Ver­schie­de­ne Quel­len und Ursachen

Man unter­schei­det bei­spiels­wei­se zwi­schen Ver­kehrs­lärm (Flug- oder Stra­ßen- und Schie­nen­ver­kehrs­lärm), Nach­bar­schafts­lärm, Gewer­be­lärm, Frei­zeit­lärm und nicht zuletzt auch den Lärm am Arbeits­platz. Er tritt qua­si über­all auf und All­tags­lärm wird immer häu­fi­ger, denn bei einer zuneh­men­den Bevöl­ke­rungs­zahl kommt es zu einer stei­gen­den Siedlungsdichte.

Wie vie­le Men­schen sich in Deutsch­land von Lärm betrof­fen füh­len, zei­gen regel­mä­ßi­ge, reprä­sen­ta­ti­ve Umfra­gen des Umwelt­bun­des­am­tes. Lärm­quel­le Num­mer 1 ist dem­zu­fol­ge der Ver­kehr, vor allem der Stra­ßen­ver­kehr. Aber vie­le Bür­ge­rin­nen und Bür­ger emp­fin­den auch Geräu­sche der Nach­barn als stö­rend (Quel­le: Umwelt­be­wusst­seins­stu­die 2016; https://​www​.umwelt​bun​des​amt​.de/​p​u​b​l​i​k​a​t​i​o​n​e​n​/​u​m​w​e​l​t​b​e​w​u​s​s​t​s​e​i​n​-​i​n​-​d​e​u​t​s​c​h​l​a​n​d​-​2​016).

Lärm kann Stress verursachen

Der Lärm kann gesund­heit­li­che Fol­gen (Stress, Ner­vo­si­tät, Stö­rung der Schlaf­qua­li­tät), sozia­le und phy­si­sche Aus­wir­kun­gen haben. Zur all­ge­mei­nen Ori­en­tie­rung, wel­che Lärm­be­la­stun­gen der Nach­bar­schaft bei der Haus- und Gar­ten­ar­beit zumut­bar sind, die­nen Regel­wer­ke wie das Bun­des-Immis­si­ons­schutz­ge­setz oder die 32. Bun­des-Immis­si­ons­schutz­ver­ord­nung über den Betrieb von Maschi­nen in Städ­ten und Gemein­den. Hier wird bei­spiels­wei­se fest­ge­legt, dass Gerä­te und Maschi­nen nur werk­tags von 7 bis 20 Uhr betrie­ben wer­den dürfen.

Stren­ge­re Rege­lun­gen für ruhe­stö­ren­de Haus- und Gar­ten­ar­bei­ten wie Mit­tags­ru­hen wer­den durch Lärm­schutz­ver­ord­nun­gen fest­ge­legt, die es jedoch im Land­kreis Lich­ten­fels ledig­lich in den Städ­ten Lich­ten­fels und Bad Staf­fel­stein gibt, erläu­tern Mar­tin Dirauf und Jas­min Wagner.

Haupt­auf­ga­be der Fach­be­hör­de ist jedoch die fach­li­che Bewer­tung des Immis­si­ons­schut­zes bei­spiels­wei­se bei der Aus­wei­sung von neu­en Bau­ge­bie­ten, dem Bau von Stra­ßen oder die Ansied­lung von Unter­neh­men. Hier erstel­len die Umwelt­schutz­in­ge­nieu­re in der Regel eine Lärm­pro­gno­se oder sie for­dern bei kom­ple­xen Fra­ge­stel­lun­gen ein Lärm­gut­ach­ten an. In der abschlie­ßen­den immis­si­ons­schutz­recht­li­chen Stel­lung­nah­me wer­den die Belan­ge zum Lärm­schutz gewür­digt und ziel­füh­ren­de Auf­la­gen zum Schutz der Nach­bar­schaft fest­ge­legt. Das Umwelt­zen­trum hat unter ande­rem auch die Auf­ga­be, lär­min­ten­si­ve Anla­gen zu geneh­mi­gen und zu über­wa­chen. Detail­lier­te Infos zu den Auf­ga­ben des Immis­si­ons­schut­zes gibt es unter: https://​www​.lkr​-lif​.de/​l​a​n​d​r​a​t​s​a​m​t​/​u​m​w​e​l​t​/​i​m​m​i​s​s​i​o​n​s​s​c​h​u​t​z​/​3​5​8​.​L​a​e​r​m​s​c​h​u​t​z​-​u​n​d​-​L​u​f​t​r​e​i​n​h​a​l​t​u​n​g​.​h​tml

Wer Fra­gen rund um das The­ma Lärm hat, kann den Fach­be­reich Immis­si­ons­schutz am Land­rats­amt Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/18 – 9050 errei­chen. Die Fach­leu­te raten aller­dings allen, die sich von Lärm beein­träch­tigt füh­len, zunächst ein­mal das Gespräch mit den Ver­ur­sa­chern zu suchen.

Wei­ter­füh­ren­de Infos