Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

VW UP zerkratzt

Zu sei­nem Leid­we­sen muss­te die 25jährige Besit­ze­rin eines wei­ßen VW UP am Don­ners­tag­mor­gen fest­stel­len, dass ein Unbe­kann­ter in der Nacht die Fah­rer­sei­te ihres Pkw mit einem spit­zen Gegen­stand zer­kratzt hat­te. Das Fahr­zeug war zur Tat­zeit in der Fried­rich-Lud­wig-Jahn­stra­ße Ein­mün­dung Stock­äcker­stra­ße abge­stellt. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von mind. 800 Euro. Täter­hin­wei­se nimmt die PI Coburg unter Tel.: 09561/645–0 entgegen.

Ebers­dorf b. Cbg. – Rad­fah­rer bei Unfall verletzt

Beim Ein­fah­ren in die Frohn­la­cher Stra­ße über­sah am Frei­tag­mor­gen um 04:45 Uhr ein 33jähriger Ford-Fah­rer einen vor­fahrts­be­rech­ti­gen 42jährigen Rad­fah­rer. Der Rad­fah­rer kam durch den leich­ten Anstoß zu Fall und ver­letz­te sich am rech­ten Bein. Ins­ge­samt ent­stand ledig­lich gerin­ger Sach­scha­den im mitt­le­ren drei­stel­li­gen Bereich.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

VW beschä­digt

Kro­nach: Im Stadt­ge­biet Kro­nach wur­de in der Zeit von Sonn­tag bis Diens­tag ein schwar­zer VW Tigu­an beschä­digt. Der Fahr­zeug­be­sit­zer gab bei der Poli­zei an, dass sein Miet­fahr­zeug mit Mün­che­ner Zulas­sung im Bereich der lin­ken hin­tern Fahr­zeug­sei­te auf etwa 1 Meter Län­ge mut­wil­lig zer­kratzt wur­de. Der Scha­den beläuft sich auf etwa 500,- Euro. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­dienst­stel­le Kro­nach entgegen.

Fahr­zeug kol­li­diert mit Gegenverkehr

Kro­nach: Zu einem scha­dens­träch­ti­gen Unfall mit rund 33.000,- Euro Gesamt­scha­den kam es am Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 16:50 Uhr auf der B 173. Der Fah­rer eines Toyo­ta Corol­la befuhr die B 173 in süd­li­che Fahrt­rich­tung. Auf der Stock­hardts­brücke kam der 38-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer aus offen­sicht­lich Unauf­merk­sam­keit nach links auf die Fahr­spur des Gegen­ver­kehrs und kol­li­dier­te dort mit einem ent­ge­gen kom­men­den Hon­da bzw. BMW. Alle drei Fahr­zeug­füh­rer blie­ben glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Ihre Fahr­zeu­ge waren jedoch nach dem Zusam­men­stoß nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt werden.

Unfall­ver­ur­sa­cher sucht das Weite

Wil­helms­thal: Im Orts­teil Hes­sel­bach kam es am Don­ners­tag­vor­mit­tag zwi­schen 10:45 und 11:15 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Ein Mann aus dem Raum Coburg hat­te zur besag­ten Zeit mit sei­nem Fiat Doblo im Lei­ten­berg­weg auf Höhe Haus­num­mer 20 geparkt und bei sei­ner Rück­kehr zum Fahr­zeug fest­stel­len müs­sen, dass sein Pkw vor­ne rechts einen „fri­schen“ Scha­den in Form einer Del­le auf­wies. Wer die Del­le ins Fahr­zeug gefah­ren hat­te, ist nach der­zei­ti­gem Stand noch unklar. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den liegt bei etwa 500,- Euro.

Wild­pin­k­ler muss mit Buß­geld rechnen

Küps: Don­ners­tag­vor­mit­tag waren Ein­satz­kräf­te der Bereit­schafts­po­li­zei im Bereich Küps unter­wegs, um dort Ver­kehrs­kon­trol­len durch­zu­füh­ren. Wäh­rend der Strei­fen­tä­tig­keit fiel den Beam­ten ein Mann auf, der im Bereich der B 173 stand und uri­niert. Der Mann stand weder abseits der Stra­ße, noch hat­te er aus sei­nem Bedürf­nis einen Hehl gemacht und frei in den Grün­strei­fen uri­niert. Auf­grund die­ses Ver­hal­tens wur­de der 53-jäh­ri­ge „Wild­pin­k­ler“ kon­trol­liert und ange­zeigt. Er wird dem­nächst mit einem Buß­geld rech­nen müssen.

Füh­rer­schein sichergestellt

Küps: Ein 63-jäh­ri­ger Mann aus dem nörd­li­chen Land­kreis wird sich dem­nächst wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr straf­recht­lich ver­ant­wor­ten müs­sen. Der Beschul­dig­te war am spä­ten Mitt­woch­nach­mit­tag mit sei­nem Audi von einer Poli­zei­strei­fe im Bereich Küps ange­hal­ten und kon­trol­liert wor­den. Bei der Prü­fung der Fahr­tüch­tig­keit stell­ten die Beam­ten Alko­hol­ge­ruch fest. Ein durch­ge­führ­ten Atem­al­ko­hol­schnell­test ergab einen Wert von 1,36 Pro­mil­le. Der Audi-Fah­rer muss­te im Anschluss mit zur Blut­ent­nah­me. Sein Füh­rer­schein wur­de sichergestellt.