Wie kann Streu­obst mehr und bes­ser genutzt werden?

Das ist die zen­tra­le Fra­ge des „Ober­frän­ki­schen Streu­obst­fo­rums“, das der Streu­obst­ko­or­di­na­tor der Regie­rung von Ober­fran­ken in Zusam­men­ar­beit mit den Streu­obst­be­ra­te­rin­nen der Land­rats­äm­ter in Bay­reuth und Forch­heim sowie dem Land­schafts­pfle­ge­ver­band Weidenberg

am Sams­tag, den 29. April 2023, von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr,

an der Uni­ver­si­tät Bayreuth.

ver­an­stal­tet.

Wer sel­ber Streu­obst bewirt­schaf­tet oder in Ver­ei­nen, Initia­ti­ven oder Betrie­ben für Streu­obst aktiv ist, ist dazu herz­lich eingeladen.

Auch die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen der Medi­en sind zu dem Ter­min herz­lich ein­ge­la­den. Die Ver­an­stal­tung eig­net sich auch beson­ders zur Bildberichterstattung.

Pro­gramm und Anmeldung

Das „Ober­frän­ki­sche Streu­obst­fo­rum“ ist Teil des Früh­jahrs­fo­rums „Nach­hal­tig wirt­schaf­ten in der Regi­on“ des Forums 1.5 an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. Die Teil­nah­me ist kostenlos.

Das Gesamt­pro­gramm und die Mög­lich­keit zur Anmel­dung fin­den Sie unter: https://​forum1​punk​t5​.de/​f​r​u​e​h​j​a​h​r​s​f​o​r​u​m​2​0​23/

Pra­xis­ori­en­tier­te Work­shops und Markt der Möglichkeiten

Im Zen­trum des „Ober­frän­ki­schen Streu­obst­fo­rums“ steht das „Wirt­schaf­ten mit Streu­obst“ – also die Nut­zung von Äpfeln, Bir­nen, Pflau­men und mehr als fri­sches Obst, Saft, Trocken­obst, Obst­brand und für wei­te­re Produkte.

Bei meh­re­ren Work­shops kön­nen die Teil­neh­men­den nach kur­zen Inputs von Fach­leu­ten aus der Pra­xis ihre Erfah­run­gen aus­tau­schen und gemein­sam nach Ver­bes­se­rungs­mög­lich­kei­ten suchen. Work­shop-The­men sind die Obst­nut­zung aus der Per­spek­ti­ve von Wie­sen­be­sit­zern, die Ver­mark­tung von Streu­obst­pro­duk­ten, die Nut­zung von Streu­obst auf öffent­li­chen Flä­chen sowie För­der­mög­lich­kei­ten für Obst­hoch­stäm­me im Baye­ri­schen Streuobstpakt.

Bei einem Markt der Mög­lich­kei­ten stel­len Streu­obst-Initia­ti­ven und Betrie­be ver­schie­de­ne Streu­obst-Pro­duk­te vor. Dane­ben berät die ober­frän­ki­sche Kreis­fach­be­ra­tung für Gar­ten­bau zum The­ma Streu­obst­pflan­zung. Land­schafts­pfle­ge­ver­bän­de und Streu­obst­be­ra­tung infor­mie­ren zur För­de­rung für Streuobstbäume.

Tag der Streuobstwiese

Die ein­zig­ar­ti­ge Schön­heit der Streu­obst­wie­sen, ihre enor­me Arten­viel­falt und das Kul­tur­gut Streu­obst ste­hen auch beim „Tag der Streu­obst­wie­se“ im Mit­tel­punkt, der am 28. April 2023 zum mitt­ler­wei­le drit­ten Mal von vie­len Initia­ti­ven in ganz Euro­pa unter dem Mot­to #streu­ob­st­ueber­all gefei­ert wird. „Um Streu­obst­wie­sen zu erhal­ten, müs­sen sie gepflegt und auch neue Bäu­me gepflanzt wer­den. Das kann lang­fri­stig nur gelin­gen, wenn das Streu­obst genutzt wird“, so Domi­nik Frie­ling, Streu­obst­ko­or­di­na­tor bei der Regie­rung von Oberfranken.