Auch in die­sem Jahr gibt´s wie­der die belieb­ten Volks­fest­ta­ler. Die von der Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH und den Schau­stel­lern des Bay­reu­ther Volks­fe­stes her­aus­ge­brach­ten Taler sind ab dem 2. Mai erhält­lich. Der Vor­teil: Mit dem Taler kön­nen Besu­cher über­all auf dem Bay­reu­ther Volks­fest bezah­len und dabei lässt sich noch rich­tig Geld spa­ren. Denn der Volks­fest­ta­ler, der nur 90 Cent kostet, gilt bei allen Geschäf­ten und Gastro­no­mie­be­trie­ben und ist dort genau € 1,- wert. Die Erspar­nis beträgt also 10%, wenn man den Fest­be­such mit den Talern finan­ziert. Zum dies­jäh­ri­gen Volks­fest gibt es die Taler in neu­em Design. Wer noch alte aus den Vor­jah­ren zuhau­se hat, kann sie in die­sem Jahr ger­ne noch ein­lö­sen. Die neu­en Taler sind dann bis 2027 gültig.

Erhält­lich sind die Volks­fest­ta­ler ab dem 2. Mai an der Tou­rist-Infor­ma­ti­on in der Opern­stra­ße 22. Ab Volks­fest­be­ginn am 26. Mai gibt´s die Taler aus­schließ­lich an der Volks­fest-Infor­ma­ti­on am Volks­fest­platz. Die Taler sind in Staf­fe­lun­gen zu 2 10, 20 und 50 Talern erhält­lich und kosten € 9,-, € 18,- und € 45,-.

Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH

Marc Ermer, 0921/885–737

volksfest@​bayreuth-​tourismus.​de