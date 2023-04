Wie wird eigent­lich in ande­ren Län­dern gefrüh­stückt? Wer eine Ant­wort auf die­se Fra­ge will, der ist beim „Früh­stück der Kul­tu­ren“ an die­sem Sams­tag (29. April) gut auf­ge­ho­ben. Men­schen ver­schie­de­ner Her­kunft, die alle in Bam­berg woh­nen, tref­fen sich von 10 bis 14 Uhr im Quar­tiers­bü­ro am Ula­nen­park (Hans-Schütz-Str. 3) zum gemein­sa­men Essen, Ken­nen­ler­nen und sich zwang­los zu unter­hal­ten. Dabei kom­men natür­lich kuli­na­ri­sche Beson­der­hei­ten aus vie­len Ecken der Welt auf den Tisch: Fla­den­bro­te, süße und herz­haf­te Auf­stri­che, hei­ße Sup­pe, Baguettes und auch fri­sche Bröt­chen aus Franken.

Das „Früh­stück der Kul­tu­ren“ ist eine gemein­sa­me Ver­an­stal­tung der Sozi­al­stif­tung Bam­berg und des Inte­gra­ti­ons­dien­stes der Mal­te­ser. Der Unko­sten­bei­trag für das Essen beträgt 8 Euro bzw. 4 Euro für Kin­der und Sozi­al­hil­fe­emp­fän­ger. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich, ein­fach vor­bei­kom­men. Auch die moder­ne rote Mal­te­ser-Rik­scha wird wäh­rend des Früh­stücks vor dem Quar­tiers­bü­ro Halt machen. Wer möch­te, kann sich über das Pro­jekt infor­mie­ren oder sich mit der Rik­scha auch nach Hau­se fah­ren lassen.