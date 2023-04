Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

OBER­HAID, LKR. BAM­BERG. Nach meh­re­ren Brand­le­gun­gen in jüng­ster Ver­gan­gen­heit gelang es den Ermitt­lern von Staats­an­walt­schaft und Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg, einen Tat­ver­däch­ti­gen fest­zu­neh­men. Ein Rich­ter erließ Haftbefehl.

Für gleich meh­re­re Brand­le­gun­gen in den letz­ten Wochen soll ein Jugend­li­cher aus dem Land­kreis Bam­berg ver­ant­wort­lich gewe­sen sein. Die gemein­sa­men Ermitt­lun­gen von Staats­an­walt­schaft und Kri­po Bam­berg führ­ten zu dem Tat­ver­däch­ti­gen, der die Taten auch zugab. Nach sei­ner rich­ter­li­chen Vor­füh­rung am Mitt­woch erging auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg Haft­be­fehl wegen Brand­stif­tung und ande­ren Delik­ten. In Anbe­tracht der Gesamt­um­stän­de und des Geständ­nis­ses konn­te der Haft­be­fehl jedoch gegen Auf­la­gen außer Voll­zug gesetzt wer­den. Der Jugend­li­che muss­te also nicht ins Gefäng­nis, muss sich jedoch wegen sei­ner Taten straf­recht­lich verantworten.

Die Brand­or­te

Am frü­hen Mor­gen des 9. April soll der Tat­ver­däch­ti­ge einen Alt­klei­der­con­tai­ner im Bereich Kanalstraße/​Schweinfurter Stra­ße in Ober­haid abge­brannt haben. Der ent­stan­de­ne Scha­den belief sich auf zir­ka 1.000 Euro.

Eben­falls in den Mor­gen­stun­den des dar­auf­fol­gen­den Tages soll er wie­der­um ein land­wirt­schaft­li­ches Anwe­sen in einem Wald­stück nahe des Ober­hai­der Sport­heims ange­zün­det haben. Der geschätz­te Scha­den betrug hier zir­ka 3.000 Euro.

Zuletzt am ver­gan­ge­nen Mon­tag­abend soll der Jugend­li­che einen Holz­sta­pel aus alten Jagd­kan­zeln in Brand gesetzt haben. Die­ser befand sich eben­falls im Bereich der Sport­an­la­gen Ober­haid. Die Feu­er­wehr konn­te einen Wald­brand ver­hin­dern. Der Scha­den betrug hier etwa 300 Euro.

Glück­li­cher­wei­se wur­den in allen Fäl­len kei­ne Per­so­nen verletzt.