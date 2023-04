Bau­nach fei­ert an die­sem Wochen­en­de den Früh­ling. Los geht es am kom­men­den Frei­tag mit der Mai­baum­auf­stel­lung um 18 Uhr am Markt­platz. Dem schließt sich ein gro­ßer Früh­lings­markt am Sonn­tag, den 30.04. von 11 bis 17 Uhr in der gesam­ten Bau­n­a­cher Alt­stadt an.

„Da der Früh­lings­markt im ver­gan­ge­nen Jahr so her­vor­ra­gend ange­nom­men wur­de, war uns anschlie­ßend sofort klar, dass wir ihn auch im kom­men­den Jahr wie­der­ho­len wer­den,“ erklärt Bür­ger­mei­ster Tobi­as Rop­pelt (CBB) die neue jähr­li­che Ver­an­stal­tung, „In die­sem Jahr konn­ten wir vor allem die kuli­na­ri­schen Ange­bo­te noch ein­mal erweitern.“

Über 50 Kunsthandwerker‑, Spei­se- und Geträn­ke­stän­de prä­sen­tie­ren am 2. Bau­n­a­cher Früh­lings­markt, wel­cher sich über die gesam­te Innen­stadt erstreckt, ihre Ange­bo­te. Dar­un­ter Holz­ar­bei­ten, Gewür­ze, Süßig­kei­ten, Sei­fen, Selbst­ge­näh­tes, Leder­wa­ren, Schmuck, Gar­ten­de­ko, Pflan­zen, ver­schie­den­ste Geschenk­ar­ti­kel und vie­les mehr – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Für eine Stär­kung zwi­schen­durch sor­gen zahl­rei­che Food­trucks mit Wraps, Bel­gi­schen Pom­mes, Lan­gos, Salat­bowls, Pani­nis, Kar­tof­felspi­ra­len, Argen­ti­ni­schen Empa­na­das, Bur­gern, Wild­brat­wür­sten, Küm­mel­bra­ten mit Klos, Cur­ry­wurst, vega­ne Schnit­zel oder Hot­dogs. Beson­de­re Aktio­nen, wie ein Kin­der­ka­rus­sell, eine Pflanz­tausch­bör­se des Obst- und Gar­ten­bau­ver­eins, ein Spiel­wa­ren- und Klei­der­ba­sar des Kin­der­gar­tens, oder der gro­ße Bücher­floh­markt der Stadt­bü­che­rei run­den das viel­fäl­ti­ge Ange­bot ab. Von 12 bis 17 Uhr lädt zusätz­lich das Gewer­be zu einem ver­kaufs­of­fe­nen Sonn­tag ein.

Auf einem über­sicht­li­chen Fly­er mit Stadt­plan sind alle Stand­or­te mit einer klei­nen Beschrei­bung des Ange­bo­tes mar­kiert. Mela­nie Schmitt vom Bau­n­a­cher Stadt­mar­ke­ting schwärmt schon jetzt: „Wir füh­ren unse­re Besu­cher auf einem male­ri­schen Früh­lings­spa­zier­gang durch unse­re sehens­wer­te, histo­ri­sche Innen­stadt. Der Früh­ling hat in die­sem Jahr lan­ge auf sich war­ten las­sen. Wir hof­fen, dass er sich kom­men­des Wochen­en­de von sei­ner schön­sten Sei­te zei­gen wird. Dann garan­tie­ren wir unse­ren Besu­chern fröh­li­che Gelas­sen­heit und Lebens­freu­de pur beim gemüt­li­chen Bum­meln, Shop­pen und Genießen.“

Auch für aus­rei­chend Park­mög­lich­kei­ten wur­de rund um den Bahn­hof gesorgt. Wer der Park­platz­su­che ent­ge­hen möch­te, kann aber auch ger­ne mit dem Zug anrei­sen oder mit dem Fahr­rad und unkom­pli­ziert den neu­en Fahr­rad­park­platz am Bahn­hof nutzen.

Fly­er Baunach