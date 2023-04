EDE­KA Mas­sak und Euro­pa­ab­ge­ord­ne­ter Mal­te Gal­lée (B‘90/Grüne) sam­meln gemein­sam über 2.000€ Spen­den­gel­der für ‚ALL­RAD – Biken für alle im Land­kreis Bamberg‘.

Initia­ti­ven und Ange­bo­te zur För­de­rung der Jugend sind ein wich­ti­ger Teil der Gesell­schaft, die mit Blick auf die Zukunft tat­kräf­ti­ge Unter­stüt­zung brau­chen. Mit einer beson­de­ren „Kas­sier-Akti­on“ mach­ten das E‑Center Mas­sak in Bam­berg sowie das jüng­ste deut­sche Mit­glied des Euro­päi­schen Par­la­ments, Mal­te Gal­lée (B’90/Grüne), auf die Arbeit des Jugend­hil­fe­trä­gers iSo – Inno­va­ti­ve Sozi­al­ar­beit Bam­berg und des­sen Pro­jekt „ALL­RAD – Biken für alle im Land­kreis Bam­berg“ aufmerksam.

Seit vie­len Jah­ren schon lädt EDE­KA bun­des­weit hoch­ran­gi­ge Poli­ti­ke­rin­nen und Poli­ti­ker ein, um ihnen einen tie­fer­ge­hen­den Ein­blick in die täg­li­chen Her­aus­for­de­run­gen selb­stän­di­ger EDE­KA-Kauf­leu­te zu geben. Die­ser Aus­tausch ist wich­tig, da viel­fäl­ti­ge poli­ti­sche Ent­schei­dun­gen einen direk­ten Ein­fluss auf das Wir­ken und Wirt­schaf­ten haben. „Da auch gesell­schaft­li­che Ent­wick­lun­gen durch poli­ti­sche Ent­schei­dun­gen maß­geb­lich beein­flusst wer­den, woll­ten wir die Platt­form auch dafür nut­zen, um einen gesell­schaft­li­chen Bei­trag zu lei­sten.“ so EDE­KA Mas­sak-Geschäfts­füh­rer Oli­ver Mas­sak. Im Rah­men einer halb­stün­di­gen „Kas­sier-Akti­on für den guten Zweck“, bei der Gast Mal­te Gal­lée (B’90/Grüne) selbst hin­ter die Kas­se durf­te, wur­de der kas­sier­te Wert von EDE­KA Mas­sak ver­dop­pelt und an den Jugend­hil­fe­trä­ger iSo – Inno­va­ti­ve Sozi­al­ar­beit gespendet.

Ver­net­zung für nach­hal­ti­ge Jugendarbeit

iSo-Geschäfts­füh­rer Mat­thi­as Gens­ner freut sich sehr über die Spen­de von EDE­KA Mas­sak und die Mög­lich­keit des Aus­tau­sches mit Wirt­schaft und Poli­tik. „Als frei­er Jugend­hil­fe­trä­ger leben wir von einem star­ken Netz­werk, das uns unter­stützt und vor allem auch zuhört. MdEP Mal­te Gal­lée ist, gera­de auch wegen sei­nes Alters, ein inter­es­san­ter Kon­takt für unse­re Arbeit in der Kin­der- und Jugend­hil­fe“, so Gens­ner. Als jüng­stem deut­schen Abge­ord­ne­ten im Euro­päi­schen Par­la­ment liegt Gal­leé nicht nur die Stär­kung der Kreis­lauf­wirt­schaft am Her­zen, son­dern beson­ders auch Euro­pa­po­li­tik für alle greif­bar zu machen und den Stim­men jun­ger Men­schen in Brüs­sel und Straß­burg Gehör zu ver­schaf­fen. „Das Pro­jekt ALL­RAD des Jugend­hil­fe­trä­gers iSo hat mich als alten Moun­tain­bi­ker sofort über­zeugt und begei­stert“, so Gal­lée im Gespräch.

ALL­RAD – ein sozia­les Radprojekt

Moun­tain­bi­ken, Dirt­bi­ken und Pumptracken wird immer belieb­ter. Auch Jugend­li­che aus finan­zi­ell schwä­che­ren Fami­li­en möch­ten die­sen Hob­bys nach­ge­hen, kön­nen es sich aber bspw. auf­grund der kosten­in­ten­si­ven Aus­rü­stung oft­mals nicht lei­sten. Die Fol­gen kön­nen neben Aus­gren­zung auch ein erhöh­tes Gefah­ren- und Ver­let­zungs­ri­si­ko durch feh­len­de Kom­pe­ten­zen, eine fal­sche Selbst­ein­schät­zung und man­geln­de Schutz­aus­rü­stung dar­stel­len. Das Pro­jekt „ALL­RAD“ ist ein Ange­bot, das nach­hal­tig auf die Bedürf­nis­se der Jugend­li­chen und prä­ven­tiv auf die zu beob­ach­ten­den Pro­ble­ma­ti­ken reagiert. Die Idee: Nie­der­schwel­li­ge Bike Aktio­nen auf aus­ge­leg­ten Trails oder in ent­spre­chen­den Anla­gen wie bspw. dem Bike­park Bau­nach oder dem Pumptrack in Lit­zen­dorf, wer­den Jugend­li­chen unab­hän­gig ihres finan­zi­el­len Hin­ter­grun­des zugäng­lich gemacht.

Neben einem BIKE-Pool, einem extra geschaf­fe­nem Fahr­rad­ver­leih, einem BIKE-TREFF, in des­sen Rah­men regel­mä­ßi­ges Biken, Fahr- und Kom­pe­tenz­trai­ning statt­fin­det, dem REPAIR-CAFE, einer Werk­statt mit Ange­bo­ten zum The­ma Repa­ra­tur und dem PEER TO PEER-Biken, einer Wis­sens­ver­mitt­lung von erfah­re­nen Jugend­li­chen für Neu­ein­stei­ger, beinhal­tet das Kon­zept vor allem auch die Kom­pe­tenz­ver­mitt­lung auf fach­li­cher Ebe­ne sowie von Soft Skills für die Per­sön­lich­keits­ent­wick­lung und somit Stär­kung der Ausbildungsreife.