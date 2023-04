Wer kann die­ser schwarz-gelb-gefärb­ten Amphi­bi­en­art mit ihren Herz­au­gen widerstehen?

Ich, Vik­to­ria Lis­sek, bin Bio­lo­gin und arbei­te mit beim LBV-Arten­schutz­pro­jekt der Gelb­bau­chun­ke in Run­ding, Land­kreis Cham und möch­te Ihnen die klei­ne unschein­ba­re Amphi­bi­en­art näherbringen.

In mei­nem Vor­trag wer­de ich auf­zei­gen, was die­se streng geschütz­te Art so beson­ders macht, wel­che Ansprü­che sie an ihren Lebens­raum stellt und wo sie heu­te noch vor­kommt. Aber wie kann man über­haupt die Anzahl an Unken in einem Gebiet abschätzen?

Wei­te­re Fak­ten zur Gelb­bau­chun­ke sowie Ergeb­nis­se mei­ner eige­nen For­schung wer­den die Prä­sen­ta­ti­on ergänzen.

Wis­sens­wer­tes über die Gelbbauchunke