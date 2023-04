Der Stadt­rat hat die knapp 80-sei­ti­ge Smart-City-Stra­te­gie für die Stadt Bam­berg bewilligt.

Ein gro­ßer Mei­len­stein, den das Bam­ber­ger För­der­pro­gramm am 4. Mai 2023 gemein­sam mit allen Bam­ber­gern und Bam­ber­ge­rin­nen fei­ern will. Gan­ze zwei Jah­re lang hat Smart City an einer Stra­te­gie für ein smar­tes Bam­berg gefeilt. Dabei gab es vie­le Gesprä­che und gro­ße Betei­li­gungs­events und gemein­sam mit der Stadt­ge­sell­schaft ist Smart City den „Bam­ber­ger Weg“ zu einer digi­ta­le­ren Stadt gegan­gen. Nun steht das Pro­gramm kurz vor dem Start der Umset­zungs­pha­se von 18 Pro­jek­ten. Das Stra­te­gie­do­ku­ment beinhal­tet, was in den näch­sten fünf Jah­ren in Bam­berg digi­ta­ler wer­den soll, und wur­de offi­zi­ell vom Stadt­rat verabschiedet.

„Wir freu­en uns auf den Start der Pro­jek­te in der Umset­zungs­pha­se, um Bam­berg mit vie­len Ansät­zen smar­ter zu machen. Die­ser Mei­len­stein ist der Start­schuss in eine neue Pha­se des Pro­gramms Smart City Bam­berg. Des­halb laden wir ganz Bam­berg ein, um gemein­sam zu fei­ern und mehr über die Pro­jek­te zu erfah­ren“, so der Digi­ta­li­sie­rungs­re­fe­rent Dr. Ste­fan Goller.

Smar­te Stadt fei­ert Mei­len­stein und alle sind eingeladen!

Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind ein­ge­la­den mit Smart City Bam­berg bei der Mei­len­stein­fei­er am 4. Mai 2023 ab 17 Uhr im Event­space des neu­en digi­ta­len Grün­der­zen­trum Lag­ar­de 1 in der Nathan‑R.-Preston Stra­ße 1 zu fei­ern. Ein­ge­la­den sind alle, die sich für den digi­ta­len Wan­del ihrer Stadt interessieren.

Die Gäste erwar­tet ein Abend vol­ler span­nen­der, kurz­wei­li­ger Vor­trä­ge und Sta­tio­nen, an denen die ersten Pro­jek­te genau­er unter die Lupe genom­men wer­den kön­nen. Zudem erhal­ten die Bam­ber­ger und Bam­ber­ge­rin­nen die Mög­lich­keit exklu­siv einen ersten Blick auf den digi­ta­len Zwil­ling der Dom­stadt zu wer­fen und das Modell selbst via Touch-Screen aus­zu­pro­bie­ren. Schon mal vir­tu­ell über die Obe­re Brücke spa­ziert? Da gibt es eini­ges zu entdecken!

Im Anschluss an das kur­ze Rah­men­pro­gramm wird zum gemein­sa­men Netz­wer­ken ein­ge­la­den, bei dem für das leib­li­che Wohl gesorgt ist.

Bit­te mel­den Sie sich für die Mei­len­stein­fei­er an, da die Anzahl der Teil­neh­men­den begrenzt ist. Die Anmel­dung ist natür­lich kostenlos.

Anmel­dungs­mög­lich­kei­ten und wei­te­re Infos zum Pro­gramm gibt es unter: www​.smart​ci​ty​.bam​berg​.de/​M​e​i​l​e​n​s​t​e​i​n​f​e​ier.

Eine tele­fo­ni­sche Anmel­dung ist mög­lich unter: 0951–87/2109