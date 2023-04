Stadt Wun­sie­del

BEKANNT­MA­CHUNG

Am Don­ners­tag, 27.04.2023 um 18:00 Uhr fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal im Rat­haus Wun­sie­del die 39. Sit­zung des Stadt­ra­tes (Hybrid-Sit­zung) statt.

Tages­ord­nung

1 Pro­to­koll­ge­neh­mi­gung

2 Vor­be­rei­tung der Jah­res­rech­nung 2022; Bil­dung von Haushaltsresten

3 Vor­be­rei­tung der Jah­res­rech­nung 2022; Geneh­mi­gung von über­plan­mä­ßi­gen Ausgaben

4 Bau­leit­pla­nung der Stadt Wun­sie­del; Ände­rung des Bebau­ungs­plans „Am Kreu­zer“ auf der Fl.-Nr. 1750 der Gemar­kung Wun­sie­del im ver­ein­fach­ten Ver­fah­ren gem. § 13 Bau­ge­setz­buch (BauGB); Bil­li­gungs- und Aus­le­gungs­be­schluss gemäß § 4 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 2 Satz 2 Bau­ge­setz­buch (BauGB)

5 Bau­leit­pla­nung der Stadt Wun­sie­del; Ein­lei­tungs­be­schluss zur Auf­he­bung des Bebau­ungs­plans Nr. 59/18 „süd­lich der Kem­nather Straße“

6 Städ­te­part­ner­schaf­ten; Fest­le­gung der offi­zi­el­len Dele­ga­ti­on für die Ein­la­dung zum Stadt­fest nach Mende

7 Voll­zug des Abmar­kungs­ge­set­zes AbmG; Erhö­hung der Zahl der Feld­ge­schwo­re­nen in der Gemar­kung Bernstein

8 Voll­zug des Abmar­kungs­ge­set­zes AbmG; Bestel­lung eines wei­te­ren Feld­ge­schwo­re­nen in der Gemar­kung Bernstein

9 Voll­zug der Gewer­be­ord­nung; Beschluss­fas­sung über die Fest­set­zung der regel­mä­ßig statt­fin­den­den Jahrmärkte

10 Voll­zug der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung; Beschluss­fas­sung über die Anpas­sung des bestehen­den Park­raum­kon­zepts in der Kernstadt

11 Gedenk­stät­ten in Wun­sie­del; Erlass einer Benut­zungs­sat­zung für die Frie­dens- und Ehren­mä­ler der Stadt Wunsiedel

12 Berich­te der Referenten;

a) Jugendbeteiligung

b) Stadtgeschichte

c) Land­wirt­schaft, Forst und Umwelt

d) Tou­ris­mus, Gastro­no­mie und Handel

13 Voll­zug der Gemein­de­ord­nung (GO); Mit­tei­lung über die Auf­lö­sung der Aus­schuss­ge­mein­schaft „Freie Wähler/​Hr. Fraas“ und Fraktionsbildung

14 Voll­zug der Gemein­de­ord­nung (GO); Beschluss­fas­sung über eine Umbe­set­zung im Kulturausschuss

15 Son­sti­ges und Anfragen

Im Anschluss fin­det eine nicht­öf­fent­li­che Sit­zung statt.

Stadt Wun­sie­del

gezeich­net Nico­las Lahov­nik, Erster Bürgermeister