Donat Peter stößt vom Ober­li­gi­sten Mem­min­gen zum Wolfsrudel

Mit Donat Peter wech­selt der näch­ste jun­ge, auf­stre­ben­de Spie­ler mit Ober­li­ga-Erfah­rung für die kom­men­de Sai­son zu den Sel­ber Wöl­fen. Der 22-jäh­ri­ge Mit­tel­stür­mer möch­te den näch­sten Schritt in sei­ner Ent­wick­lung machen und zei­gen, dass er auch das Zeug zur DEL2 hat. Ein Vor­teil: Trai­ner und Spie­ler ken­nen sich aus gemein­sa­men Mem­min­ger Zeiten.

Früh die Wei­chen gestellt

Ähn­lich wie auch schon Alex Gross­ru­bat­scher zog Donat Peter früh von zuhau­se aus, um sich best­mög­lich auf Eis­hockey und schu­li­sche Aus­bil­dung kon­zen­trie­ren zu kön­nen. Bereits mit 13 Jah­ren wech­sel­te er aus Ungarn nach Nürn­berg in eine Gast­fa­mi­lie, wo er drei Spiel­zei­ten in den U16- und U19-Teams des ECH Nürn­berg ver­brach­te: „Es war ein gro­ßer Wunsch von mir, nach Deutsch­land zum Eis­hockey­spie­len zu gehen, obwohl ich zu die­sem Zeit­punkt noch nicht ein­mal Deutsch gespro­chen habe. Zu mehr als zu „dan­ke“ und „bit­te“ hat es erst­mal nicht gereicht. Nach einem erfolg­rei­chen Pro­be­trai­ning konn­te ich dann in Nürn­berg bei einer Gast­fa­mi­lie unter­kom­men, weil ich selbst fürs Inter­nat noch zu jung war. Mei­ne Eltern haben es schließ­lich zuge­las­sen, dass ich allein von Buda­pest nach Nürn­berg gezo­gen bin. Das war eine sehr lehr­rei­che Zeit für mich.“ Anschlie­ßend ging es für die näch­sten vier Jah­re wei­ter nach Augs­burg in die höch­ste deut­sche Nach­wuchs­li­ga, ehe sich der ECDC Mem­min­gen den dama­li­gen Tops­corer der DNL-Mann­schaft des Augs­bur­ger EV „schnapp­te“. Unter dem jet­zi­gen Head­coach der Sel­ber Wöl­fe, Ser­gej Waß­mil­ler, setz­te sich der jun­ge Deutsch-Ungar schnell im Senio­ren­be­reich durch und ent­wickel­te sich bei den Indi­ans in den letz­ten drei Spiel­zei­ten zu einem abso­lu­ten Lei­stungs­trä­ger. Nun möch­te der 53-fache U‑Nationalspieler Ungarns bei den Sel­ber Wöl­fen in der DEL2 den näch­sten Kar­rie­re­schritt vollziehen.

„Donat hat abso­lut die Chan­ce ver­dient, in der DEL2 zu spielen“

Nur loben­de Wor­te fin­det Selbs Head­caoch Ser­gej Waß­mil­ler zu Donat Peter: „Ich ken­ne Donat Peter noch aus unse­rer gemein­sa­men Zeit in Mem­min­gen. Er kam damals als jun­ges Talent zu uns und hat sich gleich in der ersten Sai­son als Cen­ter durch­ge­setzt. Er hat abso­lut die Chan­ce ver­dient, in der DEL2 zu spie­len. Donat ist ein sehr flei­ßi­ger, robu­ster und kör­per­be­ton­ter Spie­ler. Er ist ein guter Ska­ter und passt mit die­sen Eigen­schaf­ten genau in unser Anforderungsprofil.“

Kom­bi­na­ti­on aus DEL2 und Trai­ner Ser­gej Waß­mil­ler der ent­schei­den­de Faktor

„Da ich mit Ser­gej Waß­mil­ler bereits sehr gut zusam­men­ge­ar­bei­tet habe, und bei mir nun sowie­so der näch­ste Schritt in die DEL2 anstand, fiel mir die Ent­schei­dung für Selb sehr leicht“, begrün­det der Links­schüt­ze sei­nen Wech­sel in die Por­zel­lan­stadt. Sich selbst beschreibt Donat Peter als ech­ten 2‑We­ge-Spie­ler: „Als Mit­tel­stür­mer bear­bei­te ich die kom­plet­te Eis­flä­che von oben bis unten. Für mich ist die Defen­si­ve min­de­stens genau­so wich­tig wie die Offen­si­ve. Dar­über hin­aus wür­de ich mich als Arbei­ter bezeich­nen, der die Kol­le­gen auf dem Eis best­mög­lich unter­stützt und ein Auge für den Mit­spie­ler hat. Was nicht hei­ßen soll, dass ich nicht auch selbst den Abschluss suche, wenn sich die Gele­gen­heit bie­tet. Außer­halb der Eis­flä­che bin ich eher ein ruhi­ger und ent­spann­ter Typ, der aber auch für den ein oder ande­ren Spaß zu haben ist.“ Gefragt nach sei­nen Zie­len für die kom­men­de Sai­son, gibt sich der sym­pa­thi­sche Stür­mer boden­stän­dig: „Ich möch­te mich best­mög­lich wei­ter­ent­wickeln, hart an mir arbei­ten und mög­lichst viel von den älte­ren, erfah­re­nen Spie­lern ler­nen. Zusam­men mit dem Team will ich mög­lichst viel Erfolg haben. Das Errei­chen der Play­offs wäre eine groß­ar­ti­ge Sache. Das kann ich mir bei die­sen Fans in der NETZSCH-Are­na rich­tig gut vor­stel­len. Und wenn man mal die Play­offs erreicht hat, kann immer viel passieren…“

Sel­ber Wöl­fe, DEL2 – neu, zuletzt ECDC Mem­min­gen, Ober­li­ga Süd

Name: Donat Peter

Geburts­tag: 25.07.2000

Geburts­ort: Buda­pest, HUN

Grö­ße: 1,84 m

Gewicht: 87 kg

Liga Jah­re Spie­le Tore Vor­la­gen Punk­te Straf­mi­nu­ten Ober­li­ga Süd 3 116 37 54 91 14

Die Sel­ber Wöl­fe wün­schen Donat Peter eine erfolg­rei­che und ver­let­zungs­freie Sai­son 2023/2024.