Im Lok­schup­pen in Eber­mann­stadt herrscht der­zeit an den Wochen­en­den wie­der emsi­ge Betrieb­sam­keit: Die Dampf­bahn Frän­ki­sche Schweiz berei­tet sich auf die kom­men­de Sai­son vor. Am 30. April und 1. Mai beginnt die dies­jäh­ri­ge Fahr­sai­son mit zwei Tagen Dampf­be­trieb, an denen der „Bubi­kopf“ 64 491 der Dampf­bahn die Züge um 10 Uhr und 14 Uhr ab Eber­mann­stadt durch das Wie­sent­tal zieht. Der Nach­mit­tags­zug um 16 Uhr wird wie immer von einer histo­ri­schen Die­sel­lok gezo­gen, zu Sai­son­be­ginn von der V60 des Ver­eins. Fahr­plan und Betriebs­ta­ge der Dampf­bahn fin­den sich auf der Web­sei­te https://​www​.dampf​bahn​.net, dort kön­nen auch Fahr­kar­ten online bestellt werden.

Die Fahr­sai­son die­ses Jahr geht bis zum 29. Okto­ber. Höhe­punkt wird wie immer das Bahn­hofs­fest am 9. Juli sein. Über die gesam­te Sai­son ver­teilt gibt es neben den nor­ma­len Fahr­ten auch immer wie­der die Genuss­fahr­ten, die zusam­men mit dem Schnaps­stodl aus Kirch­eh­ren­bach orga­ni­siert wer­den. Nach der gemüt­li­chen Hin­fahrt im histo­ri­schen Zug gibt es im Bahn­hof Beh­rin­gers­müh­le Cocktail‑, Gin- und Whis­key-Tastings. Auch ita­lie­ni­sche Aben­de, Bier­pro­ben und unser belieb­tes Früh­stück im Zug ste­hen wie­der auf dem Pro­gramm. Eine Über­sicht fin­det sich auf der Ver­eins-Home­page unter: https://​www​.dampf​bahn​.net/​g​e​n​u​s​s​f​a​h​r​t​en/

Zu den Arbei­ten, die vor Sai­son­be­ginn erle­digt wer­den müs­sen, zäh­len die jähr­li­chen Unter­su­chun­gen der Wagen und Loko­mo­ti­ven, bei denen die Funk­ti­on und Sicher­heit der Fahr­zeu­ge über­prüft wird. Die­se Unter­su­chun­gen wer­den von den Frei­wil­li­gen im Ver­ein in auf­wän­di­ger ehren­amt­li­cher Arbeit erle­digt. Nach einer gründ­li­chen opti­schen Inspek­ti­on aller Tei­le der Fahr­zeu­ge wer­den Brem­sen über­prüft, Puf­fer­hö­hen ver­mes­sen, die Elek­trik geprüft und die Kupp­lun­gen begut­ach­tet. Dies ist eine der sel­te­nen Gele­gen­hei­ten, in denen man als Ver­eins­mit­glied auch mal an den ver­locken­den roten Hebeln zie­hen und die Not­brem­se betä­ti­gen darf.

Neben den Unter­su­chun­gen gehen auch die Restau­ra­ti­ons­ar­bei­ten an den Fahr­zeu­gen wei­ter. Zwei neue Wagen wer­den hof­fent­lich bald im Zug auf­tau­chen, eine neue Don­ner­büch­se und ein neu­er Spei­se­wa­gen, der den der­zei­ti­gen, doch lang­sam in die Jah­re kom­men­den, erset­zen wird. An den bei­den V36 Die­sel­loks und der Dampf­lok „Plo­xe­mam“ sind eben­falls noch eini­ge Arbei­ten zu erledigen.

Die Arbei­ten ent­lang der Strecke fan­den über­wie­gend in der Betriebs­pau­se statt, so sind zum Bei­spiel die Arbei­ten zur Vege­ta­ti­ons­pfle­ge im Wesent­li­chen abge­schlos­sen. Die grö­ße­ren Arbei­ten im Rah­men des Denk­mal­schut­zes sind eben­falls wäh­rend der Betriebs­pau­se durch­ge­führt wor­den. Die Bahn­hö­fe Streit­berg und Beh­rin­gers­müh­le haben nun wie­der eine neue Bahn­steig­kan­te, die dem Ori­gi­nal­zu­stand wei­test­ge­hend ent­spricht. Dies dient nicht nur dem Aus­se­hen, es wird auch unse­ren Fahr­gä­sten das Ein- und Aus­stei­gen erleichtern.

In den näch­sten Jah­ren ste­hen jedoch noch wei­te­re grö­ße­re Arbei­ten an, die der Ver­ein nicht nur per­so­nell son­dern auch finan­zi­ell schul­tern muss. Eini­ge der Brücken wer­den in der näch­sten Betriebs­pau­se reno­viert wer­den, eben­so sind Erhal­tungs­ar­bei­ten an der Strecke und den Bahn­hö­fen zu erle­di­gen. Auch an den Fahr­zeu­gen ste­hen noch eini­ge grö­ße­re Auf­ga­ben an, für den Trieb­wa­gen VT137 der DFS müs­sen neue Räder beschafft wer­den und die Dampf­lok 4 der Bau­rei­he ELNA6 benö­tigt eine grö­ße­re Restau­rie­rung mit eini­gen Arbei­ten am Kes­sel. Der Ver­ein freut sich daher über jede Art von Unter­stüt­zung, sei es finan­zi­ell als Spen­de oder in Form von Arbeits­kraft als akti­ves Mit­glied. Mehr Infor­ma­tio­nen dazu, wie Sie den Ver­ein unter­stüt­zen kön­nen, fin­den sich auf der Web­site des Vereins.

Im näch­sten Jahr fei­ert der Ver­ein sein 50-jäh­ri­ges Bestehen, auch hier­zu haben die Vor­be­rei­tun­gen bereits begon­nen. Viel­leicht ergibt sich aus die­sen Akti­vi­tä­ten noch kurz­fri­stig eine neue Ver­an­stal­tung auch in die­sem Jahr, es lohnt sich regel­mä­ßig auf den Infor­ma­ti­ons­ka­nä­len der Dampf­bahn vor­bei zu schau­en. Die Dampf­bahn Frän­ki­sche Schweiz freut sich, wie­der in eine hof­fent­lich erfolg­rei­che Fahr­sai­son zu star­ten und mög­lichst vie­le Fahr­gä­ste aus der Regi­on und von wei­ter her zu begrüßen.