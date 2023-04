Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Audi im Park­haus angefahren

Am Diens­tag wur­de im Lau­fe des Tages ein schwar­zer Audi A 3 im Park­haus Post, Ebe­ne 2 ange­fah­ren. Dadurch wur­de die Heck­schür­ze auf der Fah­rer­sei­te beschä­digt. Den Sach­scha­den schätzt die Poli­zei auf etwa 600 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich uner­laubt von der Unfall­stel­le. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter 09561/645–0 entgegen.

Hoch­wer­ti­ges Fahr­rad gestohlen

Am Mitt­woch wur­de im Tages­ver­lauf im Hahn­weg das Rad eines Mit­ar­bei­ters der Fir­ma Wald­rich gestoh­len. Das Rad der Mar­ke Canyon/​Nerve, schwarz mit wei­ßer Auf­schrift, hat­te einen Wert von 3000 Euro und war mit einem Spi­ral­schloss an einem Fahr­rad­stän­der gesi­chert. Wer hier etwas Ver­däch­ti­ges beob­ach­tet hat wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter 09561/645–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ver­kehrs­un­fall unter Betei­li­gung eines Motorradfahrschülers

Am 26.04.2023 um 21:00 Uhr ereig­ne­te sich ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall mit Betei­li­gung eines Motor­rad­fahr­schü­lers auf der B85 zwi­schen Blu­mau und Knellendorf.

Nach der­zei­ti­gem Ermitt­lungs­stand befuhr ein land­wirt­schaft­li­ches Gespann die B85 aus Kro­nach kom­mend in Fahrt­rich­tung Knel­len­dorf und dahin­ter bil­de­te sich eine Fahr­zeug­schlan­ge in wel­che sich auch ein Fahr­schul­mo­tor­rad sowie der dahin­ter­fah­ren­de Fahr­schul­leh­rer einreihten.

Meh­re­re unmit­tel­bar hin­ter dem Gespann fah­ren­de Fahr­zeu­ge setz­ten zum Über­hol­vor­gang an und auch der Motor­rad­fahr­lehr­ling ord­ne­te sich zum Über­ho­len auf dem Gegen­fahr­strei­fen ein.

Ein in der Fahr­zeug­schlan­ge wei­ter hin­ten fah­ren­der 22-Jäh­ri­ger Sko­da-Fah­rer setz­te zum Über­ho­len der gesam­ten Kolon­ne an und über­hol­te zunächst meh­re­re Fahr­zeu­ge ehe er den Motor­rad­fah­rer über­sah und auf den bereits im Über­hol­vor­gang befind­li­chen Kraft­rad­fah­rer auffuhr.

Auf­grund des Ansto­ßes kam der Motor­rad­fah­rer zum Sturz und blieb ver­letzt an der Unfall­stel­le liegen.

Der Unfall­ge­schä­dig­te kam mit schwe­ren, aber nicht lebens­be­droh­li­chen Ver­let­zun­gen in ein Kli­ni­kum. Bei­de betei­lig­te Unfall­fahr­zeu­ge waren nicht mehr fahr­be­reit und es ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 17.000 Euro.

Die B85 muss­te für die Dau­er der Unfall­auf­nah­me, für etwa zwei­ein­halb Stun­den, kom­plett gesperrt werden.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach hat Ermitt­lun­gen gegen den Sko­da-Fah­rer wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung im Zusam­men­hang mit dem Stra­ßen­ver­kehr eingeleitet.

Betäu­bungs­mit­tel gefunden

Küps: Eine Strei­fe der Poli­zei Kro­nach such­te am Mitt­woch­nach­mit­tag einen amts­be­kann­ten Mann aus Küps auf, da die­ser noch einen Haft­be­fehl offen hat­te. Der Gesuch­te konn­te an sei­ner Wohn­an­schrift ange­trof­fen wer­den. Beim Öff­nen der Woh­nungs­tür kam den Beam­ten Mari­hua­na­ge­ruch ent­ge­gen. Beim Betre­ten der Woh­nung wur­de fest­ge­stellt, dass der Woh­nungs­in­ha­ber Rausch­gift in der Woh­nung hat­te. Es wur­den zwei Druck­ver­schluss­tüt­chen mit Mari­hua­na und eine Klein­men­ge an Cry­stal auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Da der Mann sei­nen Haft­be­fehl nicht bezah­len konn­te, wur­de er ver­haf­tet und in die JVA Kro­nach ver­bracht. Dort wird er die näch­sten 62 Tage ver­blei­ben dürfen.

Last­schrift konn­te nicht ein­ge­zo­gen werden

Kro­nach: Gegen eine jun­ge Dame aus Kro­nach wird aktu­ell wegen Waren­kre­dit­be­trugs ermit­telt. Die 23-jäh­ri­ge Beschul­dig­te hat­te Ende Juli letz­ten Jah­res in einem Kulm­ba­cher Geschäft für rund 100,- Euro ein­ge­kauft und per Last­schrift bezahlt. Jetzt kam her­aus, dass die Last­schrift von der Bank nicht ein­ge­zo­gen wer­den konn­te, da mög­li­cher­wei­se das Kon­to der Beschul­dig­ten nicht aus­rei­chend gedeckt war.