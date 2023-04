Am 3. Mai fei­ert die Kul­tur­ta­fel Coburg in der Stadt­bü­che­rei Jubiläum

„Der Mensch lebt nicht von Brot allein“ heißt es schon in der Bibel. Bekannt­lich gehört zu einem gesun­den Kör­per auch ein gesun­der Geist.

Zehn Jah­re ist es her, dass die dama­li­ge Lei­tung der Kul­tur­ab­tei­lung der Stadt Coburg, Michae­la Hof­mann, die Kul­tur­ta­fel Coburg ins Leben rief. Gemein­sam mit der Cobur­ger Tafel e.V. wur­de es nach dem Prin­zip der Essens­ta­fel Per­so­nen mit nied­ri­gen Ein­kom­men mög­lich gemacht, kul­tu­rel­le Ver­an­stal­tun­gen kosten­frei zu besuchen.

Die Kul­tur­Ta­fel ist inzwi­schen gewach­sen: Neben der Stadt Coburg gehö­ren auch die Dia­ko­nie sowie der Land­kreis Coburg zu den Koope­ra­ti­ons­part­nern. Auch die Zahl der Spon­so­ren, die regel­mä­ßig Kar­ten, Ver­gün­sti­gun­gen oder Gut­schei­ne zur Ver­fü­gung stel­len, steigt ste­tig, so dass die Kul­tur­Ta­fel ein breit gefä­cher­tes Ange­bot von Thea­ter über Kino bis hin zu Spie­len des HSC bie­ten kann.

Um allen Part­nern, Spon­so­ren und Inter­es­sier­ten für die zehn­jäh­ri­ge Zusam­men­ar­beit dan­ken zu kön­nen, ver­an­stal­tet die Kul­tur­Ta­fel am 3. Mai um 18.00 Uhr in der Stadt­bü­che­rei in der Herrn­gas­se 17 eine kosten­freie Jubi­lä­ums­ver­an­stal­tung. Hier­zu laden der Schirm­herr der Kul­tur­Ta­fel, der 3. Bür­ger­mei­ster und Refe­rent für Sozia­les, Bil­dung und Kul­tur, Can Aydin, der Land­rat, Seba­sti­an Straubel sowie der Vor­stands­vor­sit­zen­de des dia­ko­ni­schen Werks Coburg e.V., Bernd Baucks, ein. Neben Gruß­wor­ten wird es eine musi­ka­li­sche Umrah­mung sowie Spei­sen und Geträn­ke geben. Der Ein­tritt ist kostenfrei.

Die Stadt­bü­che­rei wird im Zuge des­sen an die­sem Tag offi­zi­ell als neue zusätz­li­che Aus­ga­be­stel­le der Kul­tur­Ta­fel benannt. Jeden Mitt­woch von 10.00 bis 12.00 Uhr wird die Kul­tur­Ta­fel ab dem 10. Mai dort im Foy­er ver­tre­ten sein, infor­mie­ren und Kar­ten austeilen.