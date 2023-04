„Nutzt Müll­ei­mer! Punkt!“

Ein Anwoh­ner mach­te die Stadt­rats­frak­ti­on von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen auf den miss­li­chen und auch trau­ri­gen Zustand in sei­nem Umfeld auf­merk­sam, dass Müll und Unrat zwi­schen Büschen und Sträu­chern im Bereich Quer­stra­ße, Rodach­er Stra­ße und Bahn­hof Coburg-Nord her­um­lie­gen und das täg­lich mehr wird.

Ohne gro­ße Debat­te ent­schied die Frak­ti­on, selbst tätig zu wer­den und star­te­te am gest­ri­gen Diens­tag eine Müll­sam­mel­ak­ti­on im besag­ten Gebiet. Eine Frau, vier Män­ner und zwei Kin­der sam­mel­ten in mehr als zwei Stun­den dut­zen­de Müll­säcke, die rand­voll wur­den. Auf Spie­ße wur­de bewusst ver­zich­tet, um kei­ne klei­nen Tie­re in den Büschen und Grä­sern zu ver­let­zen. Mit Hand­schu­hen und sport­li­chem Ein­satz wur­de das gesam­te Are­al dem Umwelt- und Tier­schutz zulie­be gerei­nigt – aller­dings nicht ohne ein biss­chen Wut und Unver­ständ­nis. „Es will uns nicht in den Kopf, wie man­che Men­schen so igno­rant und faul sein kön­nen, dass selbst der kur­ze Weg zum näch­sten Müll­ei­mer zu viel ist, um sei­nen Kaf­fee­be­cher oder sei­ne Ziga­ret­ten­schach­tel zu ent­sor­gen. Was das für unse­re Umwelt bedeu­tet, scheint hier man­chen gleich­gül­tig zu sein“, so Wolf­gang Weiß, Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der der Grü­nen und För­ster aus Beru­fung und Lei­den­schaft. „Nicht nur für die Umwelt, auch für die Tie­re bedeu­ten Pla­stik, Alu und Co. nicht nur eine gro­ße gesund­heit­li­che Gefahr beim mög­li­chen Ver­zehr – die Tie­re ver­fan­gen sich auch in dem Unrat, ver­let­zen sich oder ster­ben qual­voll“, ergänzt Mela­nie Becker, Tier­schüt­ze­rin und Initia­to­rin von „Akti­on tie­risch gutes Coburg“.

Des­halb ist der Appell der gesam­ten Frak­ti­on, aller Helfer*innen und flei­ßi­gen Kin­der ganz ein­fach: „Nutzt Müll­ei­mer! Punkt!“

Ein gro­ßes Dan­ke­schön gilt dem CEB, wel­cher die moti­vier­te Grup­pe mit Hand­schu­hen, Müll­säcken und der anschlie­ßen­den Ent­sor­gung des gesam­mel­ten Mülls unter­stütz­te. Alle, die eben­falls in Sachen Müll­sam­meln tätig wer­den wol­len, kön­nen sich jeder­zeit an den CEB wen­den. Hier hat man immer ein offe­nes Ohr für ein sol­ches ehren­amt­li­ches Engagement!

Für die Frak­ti­on von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen im Stadt­rat zu Coburg

Mela­nie Becker

Wolf­gang Weiß