Was gut ist, kommt wie­der: Rado­s­law Sza­rek, „Kul­tur­bot­schaf­ter“ der Metro­pol­re­gi­on und Pro­fes­sor an der Hoch­schu­le für Musik in Nürn­berg, macht mit der Kon­zert­rei­he „young meets old“ zusam­men mit Stu­die­ren­den der Hoch­schu­le am Frei­tag, 5. Mai 2023, Sta­ti­on in der Forch­hei­mer Kaiserpfalz.

Das Publi­kum erwar­tet ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm. Neben den Per­cus­sion-Klän­gen stellt sich zum ersten Mal die Jazz Abtei­lung der Hoch­schu­le für Musik Nürn­berg vor. Die Abtei­lung gehört zum festen Bestand­teil der Hoch­schu­le und ist durch ihre her­vor­ra­gen­de Arbeit deutsch­land­weit bekannt.

Lau­ra Det­ter­beck, James Pflaum, Michel­le Otla­can und Regi­na Heiß zei­gen mit ihrem neu gegrün­de­ten Vocal Jazz Quar­tett ein vari­an­ten­rei­ches Jazz- und Soul-Pro­gramm aus bekann­ten Stan­dards und Eigen­kom­po­si­tio­nen. Stimm­lich pas­sen die vier Bru­no-Rother- Preisträger*innen per­fekt zusam­men: Dabei haben sie einen ganz eige­nen voka­len Sound ent­wickelt, der beim Zuhö­ren zutiefst berührt. Denn: Vier Stim­men ste­hen gleich­sam für vier Mal mehr Gefühl!

Beginn ist um 19 Uhr, der Ein­tritt ist frei, Spen­den sind erwünscht. Das Kon­zert fin­det im Innen­hof der Kai­ser­pfalz statt, bei wid­ri­gem Wet­ter wird im Erd­ge­schoss des Pfalz­mu­se­ums konzertiert.