Ver­an­stal­tungs­rei­he beginnt am 23. Mai: jetzt anmelden

Men­schen unter­schied­li­chen Alters und mit ver­schie­de­nen Hin­ter­grün­den kom­men im Erlan­ger Erzähl­ca­fé zusam­men. Es gibt Gele­gen­heit, sich ken­nen­zu­ler­nen, aus­zu­tau­schen und über das Leben zu phi­lo­so­phie­ren. Drei Work­shops sind für die­ses Jahr zu den The­men Mut und Krea­ti­vi­tät, Glück und Zufrie­den­heit sowie Ver­bun­den­heit und Resi­li­enz geplant. Die Teil­nah­me ist kostenfrei.

Am 23. Mai fin­det der erste Work­shop der Ver­an­stal­tungs­rei­he statt. Unter dem Titel „Ein­fach mal machen“ steht ver­gnüg­li­ches Krit­zeln auf dem Pro­gramm. Refe­ren­tin ist Ingrid Modl­mayr, Kunst­hand­wer­ke­rin und Kunst­the­ra­peu­tin. Zeit und Ort: 17 bis 19 Uhr im ZAM – Zen­trum für Aus­tausch und Machen.

Am 12. Sep­tem­ber geht es um Glück, Sinn und Zufrie­den­heit mit Vanes­sa Göcking. Der Psy­cho­lo­ge René Trä­der gibt am 21. Novem­ber Impul­se zum The­ma „Wie Ver­bun­den­heit, Freund­schaft und Lie­be“ gelin­gen kön­nen. Ort ist der Bür­ger­saal in der Stadt­bi­blio­thek Erlan­gen, Beginn 17 Uhr.

Kon­takt und Anmel­dung: felicitas.​keefer@​lebenshilfe-​erlangen.​de