Mit­tei­lun­gen des Bai­er­s­dor­fer Sportvereins

Vor­trags­rei­he

Wei­ter geht es mit der Vor­trags­rei­he Gesund­heits­tipps beim Bai­er­s­dor­fer Sport­ver­ein mit Cor­de­lia Kun­ert im BSV-Bistro, Am Sport­zen­trum 1. Diens­tag, 16. Mai, 19 Uhr: „Dia­gno­se Reiz­darm“ Was kann ich sel­ber tun, damit es mir bes­ser geht und was hat das Mikro­bi­om damit zu tun?

Offe­ne Spiel- und Sport­grup­pe Erwachsene

Wir suchen noch Verstärkung!

Wir sind eine gemisch­te Grup­pe und zwi­schen 30 und 50 Jah­re alt. Spiel und Spaß steht bei uns im Vordergrund.

„Offen“ bedeutet

• Jede und jeder kann kom­men, egal ob super fit oder grad erst im Aufbau

• Eine Teil­nah­me jede Woche wäre toll, ist aber nicht not­wen­dig: kommt, wenn es bei euch passt.

• Wir haben kei­ne spe­zi­el­le Sport­art im Blick son­dern spie­len wor­auf ihr gera­de Lust habt. (Fris­bee, Vol­ley­ball, Spike-Ball, Tisch­ten­nis, Bouldern,….)

Wir spie­len jeden Mon­tag von 18.15 bis 19.45 Uhr, meist in der Mehr­zweck­hal­le neben der Mit­tel­schu­le, bei schö­nem Wet­ter natür­lich draußen.

Wer Inter­es­se hat mel­det sich am besten zuerst bei sport@​baiersdorfersv.​de.

Tra­di­tio­nal Tae­kwon-Do für Alle (6 bis Ü60)

Höf­lich­keit – Inte­gri­tät – Durch­hal­te­ver­mö­gen – Selbst­dis­zi­plin – Unbezwinglichkeit

Kin­der­grup­pe mit Kin­dern von 6 bis 11 Jah­ren trai­nie­ren 1–2x die Woche.

Jugend­li­che + Erwach­se­ne kön­nen 3x die Woche trainieren.

Zum Pro­be­trai­ning anmel­den, per Mail oder Han­dy (am besten ist es aller­dings für das Sams­tags­trai­ning): Han­dy: 0 172 / 10 72 79 8, oder taekwondo.baiersdorf@t‑online.de (Für eine Klein­kin­der­be­treu­ung am Mon­tag kann gesorgt werden)

Tae­kwon-Do ist eine korea­ni­sche Kampf­kunst. Im BSV wird sie im tra­di­tio­nel­len Stil aus­ge­übt. Die tra­di­tio­nel­le Kampf­kunst schult Kon­zen­tra­ti­on, Kör­per­be­herr­schung und Koor­di­na­ti­on durch For­men­läu­fe sowie Frei­kämp­fen und Selbst­ver­tei­di­gungs­tech­ni­ken, die mit Part­nern geübt werden.

Im Gegen­satz zu moder­ne­ren Sti­len des Taekwon-Do´s wer­den beim tra­di­tio­nel­len Tae­kwon-Do Schlä­ge und Trit­te gegen Übungs­part­ner gestoppt, was die Ver­let­zungs­ge­fahr mini­miert. Damit ist es kon­takt­los und kann daher ohne Schutz­aus­rü­stung aus­ge­übt werden.

Dass Tech­ni­ken den­noch effek­tiv sind ver­an­schau­licht die Anwen­dung auf höl­zer­ne Bruch­test­bret­ter. Die Aus­wir­kun­gen auf den Geg­ner sind nicht zu unter­schät­zen. TKD bie­tet Ihnen auch, wie kaum eine ande­re Sport­art, ein all­um­fas­sen­des Bewe­gungs- und Ent­span­nungs-Kon­zept. Jeder Mus­kel des Kör­pers wird bean­sprucht. Spe­zi­ell wird der Rücken gestärkt, das Herz-Kreis­lauf-System trai­niert und die Geschmei­dig­keit der Mus­keln und Seh­nen ver­bes­sert. Koor­di­na­ti­ons­übun­gen schu­len Ihren Gleich­ge­wichts­sinn und erhö­hen Kon­zen­tra­ti­ons­fä­hig­keit. Tae­kwon-Do kann bei Depres­si­on, Burn-Out, Stress­ab­bau hel­fen und för­dert Durch­hal­te­ver­mö­gen, Kon­di­ti­on und Selbstvertrauen.

Ein beson­de­res Augen­merk legen wir auf die Aus­bil­dung und För­de­rung unse­res Nach­wuch­ses. Denn Kin­der die sich viel bewe­gen, kön­nen sich bes­ser kon­zen­trie­ren, haben kom­ple­xer ver­knüpf­te Gehirn­zel­len, haben mehr Selbst­ver­trau­en, sind erfin­dungs­rei­cher und krea­ti­ver, sind aus­ge­gli­che­ner, haben ein bes­se­res Gleich­ge­wicht, kön­nen Stress leich­ter abbau­en, sind selbst­be­wuss­ter, haben ein posi­ti­ve­res Selbst­bild, mehr Kraft und Aus­dau­er, sowie eine bes­se­re Reak­ti­ons­fä­hig­keit, sind sozia­ler und somit weni­ger aggres­siv. Selbst­ver­ständ­lich gilt unser größ­tes Augen­merk auf die Sicher­heit der Kin­der wäh­rend des Trai­nings. Grund­sätz­lich ist das Ver­let­zungs­po­ten­zi­al in der Kampf­kunst wesent­lich gerin­ger als bei ande­ren Sport­ar­ten wie bei­spiels­wei­se Fußball.

All die­se Eigen­schaf­ten wel­che im pri­va­ten aber auch im schu­li­schen Bereich von gro­ßer Bedeu­tung sind, wer­den in unse­rem Kin­der­trai­ning (und natür­lich auch im Erwach­se­nen­trai­ning) geför­dert und gefordert.

Vie­le unse­rer erwach­se­nen Schü­ler kom­men mit dem Ziel ihre kör­per­li­che Fit­ness und Gesund­heit zu ver­bes­sern zu uns. Das dies bei regel­mä­ßi­gem Trai­ning vor allem nach­hal­tig erfol­gen kann wur­de bereits durch ver­schie­de­ne Stu­di­en belegt. Das Erler­nen von Selbst­ver­tei­di­gungs­tech­ni­ken ist hier­bei ein gewünsch­ter posi­ti­ver Neben­ef­fekt. Des Wei­te­ren wer­den über das Ein­stu­die­ren der Hyongs die koor­di­na­ti­ven Fähig­kei­ten, die Reak­ti­ons­fä­hig­keit, die Ori­en­tie­rung und das Gleich­ge­wicht gezielt gestärkt.

Als Tae­kwon-Do-Mei­ste­rin (2. Dan) + Trai­ne­rin habe ich gro­ße Freu­de dar­an, mei­ne Schü­ler ihren Bedürf­nis­sen ent­spre­chend her­aus­zu­for­dern und für das Tae­kwon-Do zu begeistern.

ACH­TUNG! Neue Trainingszeiten:

Kin­der 6–11 Jah­re: Mo, 16.30–17.15 Uhr (Domi­zil­hal­le des BSV)

Anfän­ger, gemischt 12–Ü40: Mo, 17.15–18.15 Uhr (Domi­zil­hal­le des BSV)

Fort­ge­schrit­te­ne und Alle: Mi, 18.15–19.30 Uhr (im BSVit-Raum)

Alle: Sa, 10.30–11.30 Uhr (im BSVit-Raum oder Domizilhalle)

Wor­auf war­ten? Bescheid geben, vor­bei­schau­en und ein­fach unver­bind­lich ausprobieren.

Wer sich also für pro­fes­sio­nel­len Kampf­kunst­un­ter­richt inter­es­siert, kann unter den Kon­takt­da­ten Pro­be­stun­den ver­ein­ba­ren bzw. sich für den Schnup­per­kurs anmel­den! Ein­stieg ist jeder­zeit möglich.

Wir freu­en uns auf euch.

Dafür ein­fach Bescheid geben; tele­fo­nisch (Han­dy: 0 172 / 10 72 79 8) mel­den oder eine kur­ze Mail schrei­ben (taekwondo.baiersdorf@t‑online.de).

Wir trai­nie­ren das gan­ze Jahr durch­ge­hend, in den Feri­en gel­ten geän­der­te Trainingszeiten.

Wei­te­re Infos von Ansprech­part­ne­rin Fio­na Lat­ka (Mei­ste­rin und Trai­ne­rin, 2.Dan),

Inter­net: www​.tae​kwon​do​-bai​er​s​dorf​.com bzw. www​.bai​er​s​dor​fersv​.de/​t​a​e​k​w​o​n​d​o​.​h​tml