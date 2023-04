Labor­mo­bil hält am 8. Mai auf dem Rathausplatz

Ein Brun­nen im Gar­ten hilft im Som­mer kost­ba­res Lei­tungs­was­ser zu spa­ren. Die Gewäs­ser­ex­per­ten vom VSR-Gewäs­ser­schutz bera­ten Gar­ten­be­sit­zer, ob ihr Brun­nen­was­ser zum Befül­len des Plansch­beckens oder zum Gie­ßen von Gemü­se geeig­net ist. Dafür hält das Labor­mo­bil am Mon­tag, den 08. Mai, von 15 bis 17 Uhr auf dem Rat­haus­platz in Erlan­gen. Hier kann jeder sein Brun­nen­was­ser für eine Ana­ly­se abgeben.

Das Grund­was­ser weist in Erlan­gen und Umge­bung häu­fig Bela­stun­gen auf. Dadurch kann es bei der Nut­zung von Brun­nen­was­ser zu einer gesund­heit­li­chen Beein­träch­ti­gung kommen.

Nitra­te, Pesti­zi­de und wei­te­re Stof­fe ver­schmut­zen das Grund­was­ser. Auch kön­nen durch ver­schie­de­ne Ein­flüs­se Krank­heits­er­re­ger ins Was­ser gera­ten. „Ziel der Mess­kam­pa­gne ist es, dass Gar­ten­be­sit­zer das regio­na­le ober­flä­chen­na­he Grund­was­ser nut­zen. Die­ses wird durch Regen­was­ser im Lau­fe des Jah­res wie­der auf­ge­füllt“, so Susan­ne Bareiß-Gül­zow, Vor­sit­zen­de im VSR-Gewäs­ser­schutz. Die gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­ti­on setzt sich mit den Mess­da­ten für eine Ver­bes­se­rung der Was­ser­qua­li­tät ein. Damit die Ergeb­nis­se auch aus­sa­ge­fä­hig sind, sol­len zur Pro­be­nah­me und zum Trans­port Mine­ral­was­ser­fla­schen genutzt wer­den. Beson­ders geeig­net sind dabei bis zum Rand gefüll­te 0,5 l Fla­schen aus Kunststoff.

Dipl.-Phys. Harald Gül­zow und der Ehren­amt­ler Arno Mit­tel­mey­er füh­ren die Grund­un­ter­su­chung von Nitrat‑, Säu­re- und Salz­ge­halt im Labor­mo­bil gegen eine gerin­ge Betei­li­gung von 12 € durch. Nach­dem das Ana­ly­se­er­geb­nis vor­liegt, bera­ten die Gewäs­ser­ex­per­ten was die fest­ge­stell­te Bela­stung für die Nut­zung des Was­sers bedeu­tet. Gesund­heits­ri­si­ken durch ver­schmutz­tes Grund­was­ser kön­nen so ver­mie­den wer­den. Gegen eine Kosten­be­tei­li­gung wer­den wei­te­re Para­me­ter unter­sucht. Die Brun­nen­be­sit­zer bekom­men die Ergeb­nis­se, ob das Was­ser zum Trin­ken, zum Gemü­se gie­ßen, zum Teich oder Plansch­becken befül­len geeig­net ist, in einem aus­führ­li­chen Gut­ach­ten mit der Post zuge­sandt. Außer­dem beant­wor­tet das Team vom VSR-Gewäs­ser­schutz jeden Frei­tag von 10 und 13 Uhr unter der Ruf­num­mer 02831 9763342 Fra­gen zu den Gutachten.

Regen­was­ser ver­sickern – Grund­was­ser­spei­cher auffüllen

Die Brun­nen­be­sit­zer erfah­ren am Infor­ma­ti­ons­stand, wie wich­tig die Ver­sicke­rung von Regen­was­ser im Gar­ten ist, um das Absin­ken des Grund­was­ser­spie­gels zu ver­hin­dern. „Nie­der­schlag, der in regen­rei­chen Mona­ten ver­sickert, füllt die Grund­was­ser­spei­cher wie­der auf. Es wird Was­ser für trocke­ne Mona­te gespei­chert“, so Susan­ne Bareiß-Gül­zow. Das Team vom VSR-Gewäs­ser­schutz hat Fly­er und Pla­ka­te vor­be­rei­tet, um über den nach­hal­ti­gen Umgang mit Was­ser zu informieren.

Über den VSR-Gewässerschutz

Seit über 40 Jah­ren setzt sich die gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­ti­on für sau­be­res Grund­was­ser ein. Nicht nur am Infor­ma­ti­ons­stand, son­dern auch auf der Home­page unter vsrge​waes​ser​schutz​.de infor­mie­ren die Gewäs­ser­ex­per­ten über regio­na­le Bela­stun­gen und ihre Ursa­chen im Grund­was­ser. Der VSR-Gewäs­ser­schutz begrüßt, dass die Bun­des­re­gie­rung die „Natio­na­le Was­ser­stra­te­gie“ beschlos­sen hat. Nach der soll es auch in 30 Jah­ren über­all und jeder­zeit hoch­wer­ti­ges und bezahl­ba­res Trink­was­ser geben.