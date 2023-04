Bereits zum 5. Mal wird in Zedt­witz vor den Toren der Stadt Hof der Pfer­de­fach­tag Ober­fran­ken aus­ge­rich­tet. Am 1. Juli 2023 wer­den 15 Fach­ex­per­ten aus den Berei­chen Hal­tung, Gesund­heit und Aus­bil­dung vor Ort anzu­tref­fen sein. Mit 17 Dar­bie­tun­gen bestehend aus Vor­trä­gen, Live­trai­nings und Klein­ak­tio­nen an den Exper­ten­stän­den erwar­tet die Teil­neh­mer ein voll­ge­pack­tes Tagesprogramm.

Der Pfer­de­fach­tag Ober­fran­ken, ver­netzt Rei­ter aus Bay­ern und wei­te­ren 5 umlie­gen­den Bun­des­län­dern. Er bie­tet Raum für neue Kon­tak­te und das per­sön­li­che Ken­nen­ler­nen von The­ra­peu­ten, Aus­bil­dern und Gesund­heits­pro­duk­ten. Die Besu­cher sind mit­ten­drin statt nur dabei! Der Fokus liegt auf gesun­den und lei­stungs­fä­hi­gen Pfer­den, egal ob in der Zucht, im Sport oder als Freizeitpartner.

In die­sem Jahr tre­ten die The­men Atem­wegs­er­kran­kun­gen und deren Vermeidung/​Heilung sowie guter Rei­ter­sitz beson­ders her­vor. Die per­fek­te Orga­ni­sa­ti­on des Semi­nar­ta­ges, auf einer sehr moder­nen und anspre­chen­den Pfer­de­sport­an­la­ge wird Besu­cher und Fach­ex­per­ten tief­grün­dig und inten­siv zusam­men­füh­ren. Neben vie­len wert­vol­len Inputs für jeden Stall­all­tag, stellt die Teil­nah­me am gemein­sa­men Mit­tag­essen mit den Exper­ten ein wei­te­res High­light dar.