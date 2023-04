Die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main bie­tet am Don­ners­tag, 4. Mai 2023, unter der Lei­tung von Rena­te Nüss­lein eine „Wie­sen­sa­fa­ri“ für Kin­der im Alter von sechs bis elf Jah­ren an. Ab 16 Uhr kön­nen sich die Kids auf einer Wie­se in der Nähe von Präch­ting auf Ent­deckungs­rei­se bege­ben und her­aus­fin­den, wel­che Tie­re und Pflan­zen in der Wei­se leben. Ein selbst­ge­bau­ter Wie­sen­staub­sauger und Becher­lu­pe hel­fen, selbst klei­ne Tie­re auf­zu­spü­ren und zu beob­ach­ten. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer wer­den gebe­ten, eine klei­ne Brot­zeit mit­zu­brin­gen und wet­ter­an­ge­pass­te Klei­dung zu tragen.

Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on unter umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de oder tele­fo­nisch unter der Num­mer 09575/921455 ent­ge­gen. Der Teil­neh­mer­be­trag beträgt 1zehn Euro zuzüg­lich Mate­ri­al­ko­sten. Die Wie­sen­sa­fa­ri dau­ert zwei­ein­halb Stun­den. Hin­weis zur Anfahrt: von Ebens­feld kom­mend vor Präch­ting links dem Schild „Natu­re Rea­li­ty“ folgen.