Was es mit den Rede­stä­ben der India­ner auf sich hat

Kin­der ab sechs Jah­ren kön­nen bei der Umwelt­sta­ti­on in Weis­main ler­nen, wie man „Tal­king Sticks“ gestaltet

Die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main bie­tet für Kin­der ab sechs Jah­ren am Sams­tag, 6. Mai 2023, einen Kurs, bei dem Rede­stä­be gestal­tet wer­den. Elai­ne Mack­anyn wird zei­gen, wie das geht, und erläu­tern, was Rede­stä­be mit India­nern zu tun haben.

Treff­punkt ist um 10 Uhr an der Kreuz­ka­pel­le, Burg­weg 22 in Weis­main. Zuerst kön­nen die Kin­der im Wald toben und spie­len. Anschlie­ßend geht es ins Grün­haus an der Umwelt­sta­ti­on, wo die Kin­der soge­nann­ten „Tal­king Sticks“ gestal­ten kön­nen. Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on unter der Tele­fon­num­mer 09575/921455 oder per Mail an umwelstation@​landkreis-​lichtenfels.​de entgegen.

Die Teil­neh­mer­ge­bühr beträgt zehn Euro. Mit­zu­brin­gen ist ein Schnitzmesser.