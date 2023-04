Das erste der bei­den ange­kün­dig­ten Top­spie­le der Kreis­li­ga Nord des BTFV fand am Sams­tag, den 22.04.2023 um 18:00 Uhr in Burk statt. Der TFC Forch­heim, der aktu­ell den zwei­ten Platz der Tabel­le beleg­te, hat den Tabel­len­drit­ten – den TFC Bam­berg (4) empfangen.

Hoch­mo­ti­viert, aller­dings auch etwas per­so­nell geschwächt auf bei­den Sei­ten, rei­sten die Bam­ber­ger mit 5 Spie­lern an und wur­den von den­noch voll­be­setz­ten Forch­hei­mern emp­fan­gen. Die Stim­mung war super, nach­dem die bei­den Mann­schaf­ten seit Jah­ren eine freund­schaft­li­che Kon­kur­renz ver­bin­det und wir uns eine gefühl­te Ewig­keit nicht mehr gese­hen hat­ten. Nicht zu ver­ges­sen ist, dass die Forch­hei­mer vor der Grün­dung des TFC Forch­heim die ersten Liga­er­fah­run­gen beim TFC Bam­berg im Jahr 2009 sam­meln konnten.

Natür­lich stand neben der super Atmo­sphä­re, den tol­len Gesprä­chen bzw. Stim­mung und dem lecke­ren Essen und Trin­ken von der Piz­ze­ria Pinoc­chio auch der sport­li­che Erfolg im Vor­der­grund, d.h. jeder der bei­den Mann­schaf­ten woll­te die wich­ti­gen Sie­ges­punk­te für sich gewinnen.

Mit leich­ter Ver­spä­tung konn­ten die Spie­le begin­nen und der TFC Forch­heim zeig­te direkt im ersten Satz, wo die Rei­se hin­ge­hen soll­te. Im ersten Block konn­ten direkt die bei­den Dop­pel­spie­le gewon­nen wer­den und auch zwei der vier Ein­zel­spie­le konn­ten die Forch­hei­mer für sich ent­schei­den. Damit stand es zum Ende des ersten Blocks bereits 10:4.

Die­se Moti­va­ti­on konn­te im zwei­ten Block direkt mit­ge­nom­men wer­den, denn eben­falls wur­den wie­der die bei­den wich­ti­gen Dop­pel­spie­le gewon­nen und sogar drei der vier Ein­zel­spie­le konn­te der TFC Forch­heim für sich ent­schei­den. Somit ging die­ser Block mit 12:2 an den TFC Forch­heim und es stand zur „Halb­zeit“ 22:6 für den Gastgeber.

Ledig­lich 7 Punk­te fehl­ten dem TFC Forch­heim nun noch zum Sieg, aber die Bam­ber­ger gaben auch im drit­ten Satz nicht auf. Erst­mals konn­ten die Bam­ber­ger ein Dop­pel für sich ent­schei­den und eben­falls wie­der zwei der vier Ein­zel für sich gewin­nen. Im letz­ten Ein­zel die­ses Blocks konn­ten die wich­ti­gen 2 Punk­te von unse­rem Neu­ling und somit Match­win­ner, Dani­el „Freg­ger“, gewon­nen wer­den und somit ende­te der drit­te Block mit 29:13. Damit war die Ent­schei­dung gefal­len und der TFC Forch­heim konn­te sich die wich­ti­gen 3 Punk­te gegen den direk­ten Tabllen­ver­fol­ger sichern. Zudem konn­te der TFC Forch­heim damit punkt­gleich zum Tabel­len­füh­rer, dem FK Asch­bach (2), aufschließen.

Auch die Viel­zahl der Punk­te aus dem vier­ten Block konn­ten die Forch­hei­mer für sich ent­schei­den, d.h. der Block wur­de mit 10:4 für den Gast­ge­ber ent­schie­den und somit ende­te die­ser Spiel­tag kurz vor Mit­ter­nacht mit 39:17 für den TFC Forchheim“.

Sicher­lich waren grund­le­gend die 7 der 8 gewon­nen Dop­pel für den Sieg ent­schei­dend. In den Ein­zel­spie­len muss an Tho­mas „Rudi“ Rudolph vom TFC Bam­berg (4) lobend erwäh­nen. Er konn­te alle vier Ein­zel für sich ent­schei­den und brach­te in den span­nen­den Spie­len alle Geg­ner an den Rand der Ver­zweif­lung. Zuletzt behielt er jedes Mal einen küh­len Kopf und konn­te auch die Ver­län­ge­run­gen am Ende für sich ent­schei­den. Auch der bam­ber­ger Spiel­füh­rer Jere­mia war hoch­mo­ti­viert und konn­te immer­hin 50% sei­ner Ein­zel für sich ent­schei­den. Auch an dem ein­zi­gen gewon­nen Dop­pel war er mit beteiligt.

Aber auch eini­ge Forch­hei­mer muss man klar erwäh­nen. Neben dem Match­win­ner Dani­el, der sei­ne ersten Ein­zel- und auch Dop­pel­punk­te gewin­nen konn­te, spiel­te Flo­ri­an Lind­ner einen lupen­rei­nen Spiel­tag. Er gewann sei­ne 3 Ein­zel und das gespiel­te Dop­pel ohne Satz­ver­lust. Karl Rin­gler konn­te in allen vier Dop­pel­spie­len über­zeu­gen und hol­te die Punk­te für die Forch­hei­mer und auch Andre­as Haupt­mann gab ledig­lich ein Ein­zel ab und gewann 3 Ein­zel und sei­ne 3 gespiel­ten Doppelspiele.

Unterm Strich also ein schö­ner und erfolg­rei­cher Spiel­tag bzw. Abend für den TFC Forch­heim. Aller­dings steht nun schon das näch­ste Spit­zen­spiel gegen den punkt­glei­chen Tabel­len­füh­rer, dem FK Asch­bach (2) an. Die­ses Top­spiel wird am 6. Spiel­tag der Kreis­li­ga Nord am Frei­tag, den 12.05.2023 ab 20.00 Uhr in der Kicker­höl­le in Asch­bach (Schlüs­sel­feld) aus­ge­tra­gen. An die­sem Spiel­tag wird der Mei­ster der Hin­run­de gekrönt. Es bleibt also nach wie vor span­nend und wir hal­ten Euch auf dem Laufenden.

Euer TFC Forchheim