Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Zu einem aggres­si­ven Laden­dieb wur­de die Bam­ber­ger Poli­zei am Diens­tag­früh gegen 09.40 Uhr geru­fen. In einem Dro­ge­rie­ge­schäft im Bam­ber­ger Nord-Osten woll­te ein 27-jäh­ri­ger Mann Hygie­ne­ar­ti­kel für 17 Euro steh­len und wur­de vom Detek­tiv dabei erwischt. Als er ins Büro gebe­ten wur­de, belei­dig­te und bedroh­te er zunächst den Ver­käu­fer, bevor er die­sen schub­ste und meh­re­re Male in die Rip­pen schlug. Danach bespuck­te er ihn noch und biss ihn in den Arm.

BAM­BERG. In einem Geschäft in der Forch­hei­mer Stra­ße hat­te es am Diens­tag, gegen 18.00 Uhr, ein 32-jäh­ri­ger Mann auf Elek­tro­ar­ti­kel für knapp 109 Euro abge­se­hen. Auch er wur­de vom auf­merk­sa­men Per­so­nal beob­ach­tet und die Poli­zei verständigt.

Dieb­stahl einer Projektionslampe

BAM­BERG. Zwi­schen dem 22. und 23. April die­sen Jah­res wur­de aus dem Haus­flur eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses am Niko­laus-Len­au-Ring ein Päck­chen gestoh­len. Die­ses Päck­chen tauch­te dann tags dar­auf ohne Inhalt im Alt­pa­pier-Con­tai­ner auf. Es wur­de eine Pro­jek­ti­ons­lam­pe für 30 Euro gestohlen.

Mit 2,46 Pro­mil­le Unfall verursacht

BAM­BERG. Am Mitt­woch­früh gegen 02.00 Uhr fuhr eine 43-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin am Hein­richs­damm mit 2,46 Pro­mil­le zunächst gegen einen Pfo­sten, bevor sie an einem Baum zum Ste­hen kam. Die Frau muss­te sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen, ihr Füh­rer­schein wur­de sicher­ge­stellt. Der Gesamt­sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 16.000 Euro beziffert.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Auf einem Fir­men­park­platz in der Robert-Bosch-Stra­ße wur­de am Diens­tag, zwi­schen 09.10 Uhr und 15.40 Uhr, die rech­te hin­te­re Fahr­zeug­sei­te eines dort gepark­ten schwar­zen 1er BMW ange­fah­ren. An dem Auto ist Sach­scha­den von etwa 500 Euro ange­rich­tet wor­den. Der Unfall­ver­ur­sa­cher flüch­te­te anschlie­ßend unerkannt.

Klein­kraf­t­rad­fah­rer hat­te kei­ne Ver­si­che­rung und kei­nen Führerschein

BAM­BERG. Am Mon­tag, kurz nach 17.30 Uhr, fiel in der Würz­bur­ger Stra­ße ein 39-jäh­ri­ger Mann mit einem E‑Scooter auf, der kein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen hat­te. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass es sich bei dem Gefährt bau­lich gese­hen um ein Klein­kraft­rad han­del­te, wofür der 39-Jäh­ri­ge eine Prüf­be­schei­ni­gung benö­tigt hät­te. Dem Mann wur­de die Wei­ter­fahrt untersagt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HIRSCHAID. Im Zeit­raum von Mon­tag­abend bis Diens­tag­mit­tag wur­de in der Nürn­ber­ger Stra­ße ein Pkw beschä­digt. Der sil­ber­ne Ford S‑Max stand auf einem Park­platz, inner­halb einer Park­lücke. Auf­grund Krat­zer in der hin­te­ren lin­ken Tür ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 500,- Euro. Offen­sicht­lich park­te ein ande­rer Fahr­zeug­füh­rer dane­ben und stieß beim Öff­nen der Tür gegen den Ford. Anschlie­ßend ent­fern­te sich der unbe­kann­te Fahr­zeug­füh­rer, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den zu küm­mern. Täter­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310.

SCHEß­LITZ. Am Diens­tag­mit­tag befuhr ein Pkw-Fah­rer mit sei­nem schwar­zen BMW die Wil­helm-Speng­ler-Stra­ße in Rich­tung Stra­ße Alten­bach. An der Ein­mün­dung zur Stra­ße Alten­bach muss­te der Pkw-Fah­rer ver­kehrs­be­dingt anhal­ten und war­ten. In die­sem Moment fuhr ein Fahr­rad­fah­rer hin­ter dem Pkw vor­bei und streif­te mit sei­nem Fahr­rad den BMW, so dass eine Kratz­spur am Heck des Fahr­zeugs ent­stand. Hier­durch ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 800,- Euro. Anschlie­ßend fuhr der Fahr­rad­fah­rer wei­ter, ohne sich um sei­ne gesetz­li­chen Pflich­ten zu küm­mern. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310 zu melden.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

An der Bau­stel­len­ein­fahrt zur A70 nicht auf­ge­passt und mit Sat­tel­zug zusammengestoßen

Scheß­litz. Am Diens­tag­nach­mit­tag woll­te der 25-jäh­ri­ge Fah­rer eines Mini bei Scheß­litz auf die A70 in Rich­tung Schwein­furt ein­fah­ren. Auf­grund der dor­ti­gen Bau­stel­le ist bei der Auf­fahrt der­zeit eine deut­lich erhöh­te Auf­merk­sam­keit gebo­ten, um ange­mes­sen auf die Fahr­bahn­än­de­run­gen reagie­ren zu kön­nen. Lei­der über­sah der jun­ge Mann den­noch einen Sat­tel­zug auf der Haupt­fahr­bahn. Des­sen 41-jäh­ri­ger Fah­rer hat­te kei­nen Platz zum Aus­wei­chen und es kam zu einem seit­li­chen Zusam­men­stoß. Es wur­de nie­mand ver­letzt und die Fahr­zeu­ge blie­ben fahr­be­reit, aber es ent­stand Sach­scha­den von ca. 15.000 Euro.

Füh­rer­schein angeb­lich ver­lo­ren – tat­säch­lich aber schon lan­ge ungültig

Vier­eth-Trun­stadt. Die Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­ten am Diens­tag­nach­mit­tag einen Sko­da, der auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs war. 49-jäh­ri­ger Fah­rer aus dem ost­eu­ro­päi­schen Aus­land teil­te den Beam­ten dabei mit, er habe sei­nen Füh­rer­schein in sei­nem Hei­mat­land ver­ges­sen. Er hat­te jedoch nicht damit gerech­net, dass heut­zu­ta­ge auch die­se Anga­ben über­prüft wer­den kön­nen. Bei einer nähe­ren Recher­che kam schließ­lich zu Tage, dass sei­ne Fahr­erlaub­nis schon lan­ge nicht mehr gül­tig war. Da ein Mit­fah­rer einen gül­ti­gen Füh­rer­schein besaß, konn­te die Fahrt nach der Kon­trol­le fort­ge­setzt wer­den, aber gegen den ursprüng­li­chen Fah­rer läuft nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Fah­rens ohne Fahrerlaubnis.

Nach vie­len Jah­ren ille­ga­len Auf­ent­halts doch entdeckt

Strul­len­dorf. Die Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­ten am Diens­tag­nach­mit­tag einen Klein­trans­por­ter, der auf der A73 bei der Aus­fahrt Bam­berg-Süd. Dabei stell­ten sie fest, dass sich der 35-jäh­ri­ge Bei­fah­rer bereits seit 2017 ille­gal in Deutsch­land auf­hielt. Er besaß weder Pass noch Auf­ent­halts­ti­tel. Wäh­rend der Sach­be­ar­bei­tung kam zudem der Ver­dacht auf, dass die­ser Zustand dem 60-jäh­ri­gen Fah­rer sehr wohl bekannt war und die­ser Bei­hil­fe zu des­sen ille­ga­len Auf­ent­halt lei­ste­te. Der Ille­ga­le stell­te nun vor Ort gleich Asyl­an­trag und wur­de dem­entspre­chend an die zustän­di­gen Aus­län­der­be­hör­den ver­mit­telt. Gegen bei­de Per­so­nen lau­fen Straf­ver­fah­ren wegen Ille­ga­len Auf­ent­halts bzw. Bei­hil­fe hierzu.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Son­sti­ges

Eber­mann­stadt. Inner­halb der letz­ten zwei Wochen beschmier­ten unbe­kann­te Täter die Beton-Brücken­pfei­ler der Dampf­bahn Frän­ki­sche Schweiz, zwi­schen Eber­mann­stadt und dem Frei­bad, mit FCN-Paro­len. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500 Euro und die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Wer Hin­wei­se auf den oder die Täter geben kann, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt mel­den (09194/7388–0).

Dieb­stahl

Eber­mann­stadt. Im Zeit­raum vom 01.04.2023 bis 15.04.2023 ent­wen­de­ten Unbe­kann­te die Schub­kar­re eines 71-jäh­ri­gen Man­nes in der Von-Ket­te­ler-Stra­ße. Die Täter ver­schaff­ten sich über das unver­sperr­te Gar­ten­tor Zutritt zum Hof des frei­ste­hen­den Ein­fa­mi­li­en­hau­ses und stah­len das alte Gar­ten­ge­rät, wel­ches noch einen gering­fü­gi­gen Wert hat. Wer Hin­wei­se auf den oder die Täter geben kann, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt mel­den (09194/7388–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Betäu­bungs­mit­tel sichergestellt

LICH­TEN­FELS. Im Rah­men einer Per­so­nen­kon­trol­le am Bahn­hof fan­den Poli­zei­be­am­te bei einem 23-Jäh­ri­gen Haschisch in des­sen Ruck­sack. Bei einer anschlie­ßen­den Woh­nungs­nach­schau konn­te wei­te­res Haschisch auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt wer­den. Der jun­ge Mann erhält eine Anzei­ge wegen eines Ver­ge­hens nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Etwa 12.000 Euro Sach­scha­den bei Verkehrsunfall

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­nach­mit­tag kam auf der Kreis­stra­ße LIF 15 zu einem Ver­kehrs­un­fall. Eine 25-Jäh­ri­ge fuhr mit ihrem VW Golf von Kirch­lein kom­mend in Fahrt­rich­tung Burg­kunst­adt, als nach einer Links­kur­ve plötz­lich ein Wild­tier die Stra­ße kreuz­te. Hier­durch ist die Frau erschrocken und steu­er­te ihr Fahr­zeug in den rech­ten Gra­ben. Der Pkw hat sich dar­auf­hin über­schla­gen. Glück im Unglück hat­te die jun­ge Fah­re­rin, die durch den Ret­tungs­dienst leicht ver­letzt ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels ver­bracht wur­de. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Fahr­rad­dieb­stahl

MICHEL­AU, LKR. LICH­TEN­FELS. Ein 25-jäh­ri­ger lieh sich das Fahr­rad eines Bekann­ten aus und stell­te die­ses am Diens­tag gegen 23:00 Uhr ver­sperrt im Lorenz-Rein­hard-Spit­zen­pfeil-Weg ab. Als er es gegen 00:15 Uhr wie­der mit­neh­men woll­te, war das Rad ver­schwun­den. Es han­delt sich dabei um ein Her­ren­rad-Pedelec der Mar­ke Cube, Typ Ste­reo Hybrid 140 HPC SL 625 in der Far­be grün/​schwarz. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird auf rund 4.800 Euro bezif­fert. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 entgegen