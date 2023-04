Die Frei­zeit­li­ni­en-Sai­son star­tet zum 1. Mai mit vier Bus­li­ni­en und ange­pass­ten Fahrplänen

End­lich wie­der Rad­fah­ren, Wan­dern und Frei­zeit­ver­gnü­gen! Ab dem 1. Mai fah­ren wie­der die belieb­ten VGN-Frei­zeit­bus­li­ni­en im Bam­ber­ger Land und brin­gen Rad­ler und Wan­de­rer an den Wochen­en­den zu vie­len Aus­flugs­zie­len im Stei­ger­wald und in der Frän­ki­schen Schweiz. Die vier Frei­zeit­bus­li­ni­en sind ein attrak­ti­ves ÖPNV-Ange­bot gera­de für Fami­li­en, um auf umwelt­freund­li­che und ent­spann­te Wei­se die herr­li­che Natur im Bam­ber­ger Land ohne den eige­nen Pkw zu ent­decken. Für opti­ma­le­re Ver­bin­dun­gen wur­den die Fahr­plä­ne im Ver­gleich zu den Vor­jah­ren gering­fü­gig angepasst.

Genuss­vol­les Rad­fah­ren im Stei­ger­wald mit Fahrradmitnahme

Mit dem „Stei­ger­wald-Express“ (VGN Linie 990) errei­chen die Fahr­gä­ste direkt den Baum­wip­fel­pfad bei Ebrach, das Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land in Frens­dorf oder Schloss Wei­ssen­stein. Der „Stei­ger­wald-Express“ fährt auf zwei Bus­li­ni­en inklu­si­ve Fahr­rad­an­hän­gern bis zum 1. Novem­ber immer sonn- und fei­er­tags drei­mal täg­lich. Eine Linie star­tet am Bahn­hof Hirschaid nach Frens­dorf und wei­ter über Bur­ge­brach und Burg­wind­heim nach Ebrach zum Baum­wip­fel­pfad. Die ande­re Linie beginnt in Bam­berg (Bahn­hof), fährt eben­falls nach Frens­dorf und über Pom­mers­fel­den nach Schlüs­sel­feld. Am Lini­en­kno­ten in Frens­dorf wur­de der Fahr­plan so getak­tet, dass ein Umstieg auf die jeweils ande­re Linie mög­lich ist. Bur­ge­brach, Burg­wind­heim, Ebrach, Frens­dorf, Pom­mers­fel­den und Schlüs­sel­feld bie­ten zahl­rei­che Aus­gangs­punk­te für wun­der­ba­re Rad­tou­ren in den Fluss­tä­lern oder für Wan­de­run­gen über die Hügel des Steigerwaldes.

Der „Bier- und Wein­ex­press“ (VGN-Linie 1169) fährt vom Bahn­hof in Haß­furt in den nörd­li­chen Stei­ger­wald und das Bam­ber­ger Land mit Hal­ten u.a. in Knetz­gau, Sand am Main, Ober­au­rach, Rau­he­ne­brach und Ebrach. Eine begrenz­te Fahr­rad­mit­nah­me ist mög­lich. In Ebrach war­tet der Baum­wip­fel­pfad mit herr­li­chen Pan­ora­ma­blicken über den Stei­ger­wald. Wan­der- und Rad­be­gei­ster­te kom­men hier auf ihre Kosten, ob auf aus­ge­dehn­te Wan­de­run­gen rund um den Baum­wip­fel­pfad und durch den Handt­hal­grund bis zum Stei­ger­wald­zen­trum oder auf dem Methu­sal­empfad mit uralten Baum­rie­sen. Eher kul­tu­rell Inter­es­sier­te erwar­tet in Ebrach die ehe­ma­li­ge Klo­ster­an­la­ge der Zister­zi­en­ser mit Klo­ster­kir­che und Kai­ser­saal. Der VGN Frei­zeit­tipp „Mit dem Bier- und Wein­ex­press in den nörd­li­chen Stei­ger­wald“ hält pas­send zur Linie eine 18-Kilo­me­ter-Wan­de­rung bereit, die auch in meh­re­re Etap­pen unter­teilt wer­den kann.

Durch die Anpas­sung der Fahr­zei­ten von „Stei­ger­wald-Express“ und „Bier- und Wein-Express“ mit dem Lini­en­kno­ten am Baum­wip­fel­pfad bei Ebrach sind attrak­ti­ve Kom­bi­na­tio­nen der bei­den Frei­zeit­li­ni­en für grö­ße­re Tages­aus­flü­ge möglich.

Wan­der­erleb­nis­se und Genuss in der Frän­ki­schen Schweiz

Der „Braue­rei­en-Wan­der-Express“ (VGN-Linie 230) bringt Aus­flüg­ler ab 1. Mai bis 1. Novem­ber sams­tags, sonn- und fei­er­tags in die Frän­ki­sche Schweiz rund um Hei­li­gen­stadt i. OFr. und Auf­seß. Die Frei­zeit­li­nie fährt die Strecke Eber­mann­stadt – Hei­li­gen­stadt – Auf­seß – Holl­feld bzw. Brei­ten­le­s­au. Gera­de Wan­de­rer lockt ein dich­tes Netz an Wan­der­we­gen, zahl­rei­che Braue­rei­en und viel Sehens­wer­tes in die Frän­ki­sche Schweiz.

Natur, Kul­tur und Genuss mit dem „Frän­ki­sche Tos­ka­na Express“

Umwelt­freund­lich, erleb­nis­reich, natur­nah – die VGN-Frei­zeit­li­nie „Frän­ki­sche Tos­ka­na Express“ bie­tet für Wan­de­rer, Kul­tur- und Genuss­lieb­ha­ber ein ganz beson­de­res Frei­zeit­ver­gnü­gen im Bam­ber­ger Land.

Ab 1. Mai dreht der „Frän­ki­sche-Tos­ka­na-Express“ (Linie 970) am Wochen­en­de und an Fei­er­ta­gen sei­ne Run­den vom Bam­ber­ger Bahn­hof über Lit­zen­dorf nach Tie­fen­el­lern, wei­ter ent­lang des 13-Braue­rei­en-Weges über Geisfeld und Roß­dorf a. Forst nach Strul­len­dorf und zurück nach Bam­berg. In der Frän­ki­schen Tos­ka­na war­ten nicht nur Bier­kul­tur und frän­kisch-def­ti­ger Genuss vom Fein­sten – auch Kunst- und Skulp­tu­ren­we­ge, idyl­li­sche Fach­werk­dör­fer und foto­ge­ne Land­schaf­ten erfreu­en das Auge. Wer län­ger im Bier­kel­ler sit­zen bleibt, kommt mit der Frei­zeit­li­nie bequem und sicher zurück nach Bam­berg zum Bahnhof.

Mit den VGN-Frei­zeit­li­ni­en wird eine gelun­ge­ne Erwei­te­rung des ÖPNV-Ange­bots im Bam­ber­ger Land geschaf­fen, von dem Urlau­ber und Aus­flüg­ler aber auch Ein­hei­mi­sche glei­cher­ma­ßen pro­fi­tie­ren wer­den. Durch die Anbin­dung an ver­schie­de­ne Wan­der- und Rad­tou­ren lässt sich die Frei­zeit-Viel­falt natur­nah und umwelt­freund­lich ent­decken. Mehr Tipps zu Wan­der- und Frei­zeit­an­ge­bo­ten im Bam­ber­ger Land unter www​.bam​ber​ger​land​.de/​a​k​t​i​v​-​s​ein

Info-Bro­schü­ren

Alle VGN-Frei­zeit­li­ni­en sind in ver­schie­de­nen Pro­spek­ten the­ma­tisch zusam­men­ge­fasst, jeder Pro­spekt deckt eine bestimm­te Regi­on ab. Sie ent­hal­ten neben den Fahr­plä­nen jeweils eine kur­ze Beschrei­bung der ange­fah­re­nen Orte, Tipps zu Ein­kehr­mög­lich­kei­ten und Hin­wei­se auf zur Rou­te pas­sen­de Frei­zeit­tipps. Sie ste­hen unter www​.vgn​.de/​f​r​e​i​z​e​i​t​l​i​n​ien zum Down­load zur Ver­fü­gung und sind in den Rat­häu­sern und Tou­rist-Infos der Gemein­den sowie im Land­rats­amt Bam­berg erhältlich.

Alle Infor­ma­tio­nen zum VGN-Frei­zeit­an­ge­bot unter www​.vgn​.de/​f​r​e​i​z​eit