Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag zeig­ten die Kreis­grup­pe des Lan­des­bun­des für Vogel­schutz und der Kreis­ver­band der Bünd­nis 90/​die Grü­nen Hof den Film „Vogel­per­spek­ti­ven“ im Cen­tral Kino in Hof.

Durch die gut besuch­te Ver­an­stal­tung und das anschlie­ßen­de Film­ge­spräch mit Herrn Dr. Schäf­fer (LBV) hat die Land­tag­di­rekt­kan­di­da­tin Swan­ti Brä­s­ecke-Bartsch in ihrer Dop­pel­rol­le als Grü­ne und Vor­stands­mit­glied des LBV geführt.

In dem Film zei­gen die Regis­seu­re mit atem­be­rau­ben­den Bil­dern die fas­zi­nie­ren­de Welt der hei­mi­schen Vögel, die Bedro­hung ihrer Lebens­räu­me und wie Tier­schüt­zer dabei ihr Bestes geben, unse­re Vogel­welt und deren Lebens­räu­me zu erhal­ten oder auch bereits in unse­ren Gefil­den ver­schwun­de­ne Arten wie­der aus­zu­wil­dern – so gesche­hen mit den Bart­gei­ern in Oberbayern.

Dr. Schäf­fer erzähl­te im Gespräch im Nach­gang von den Erfol­gen des LBV gemein­sam mit ande­ren Inter­es­sens­ver­bän­den wie zum Bei­spiel dem Volks­be­geh­ren „Ret­tet die Bie­nen“, wel­ches ein deut­li­ches Zei­chen dafür war, dass der Arten­schutz end­lich auch in der Mit­te der Gesell­schaft ange­kom­men ist.

Den Abschluss mach­te die Bezirks­tags­di­rekt­kan­di­da­tin Clau­dia Schmidt, die sich für das inter­es­san­te Gespräch mit Herrn Dr. Schäf­fer bedank­te und zum Gespräch mit dem Kreis­ver­band und den Mit­glie­dern des LBV ins Café Vet­ter einlud.