Das Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge hat sich dem Vytal System ange­schlos­sen, einem der größ­ten digi­ta­len Mehr­weg­sy­ste­me in Euro­pa. Die­ses ermög­licht es Pati­en­ten, Besu­chern und Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern, kosten­frei Mehr­weg­be­hält­nis­se in der Cafe­te­ria aus­zu­lei­hen und auch wie­der zurückzugeben.

Seit Monats­an­fang kön­nen in der Cafe­te­ria am Stand­ort Markt­red­witz Spei­sen und Geträn­ke in den Mehr­weg­be­hält­nis­sen von „Vytal“ mit­ge­nom­men wer­den. Am Stand­ort Selb ist die Cafe­te­ria an einen exter­nen Betrei­ber ver­pach­tet. Die Päch­ter Saskia und Seba­sti­an Zeid­ler (Culina­ry Kit­chen Gastro GmbH) set­zen das System von „Recup“ ein. Hin­ter­grund der Initia­ti­ve: Im Jahr 2021 hat der Bun­des­tag mit dem Ver­packungs­ge­setz eine Mehr­weg­pflicht beschlos­sen. Gemäß die­ser sind Gastro­no­men dazu ver­pflich­tet, für den Außer-Haus-Ver­kauf von Spei­sen und Geträn­ken neben Ein­weg­ver­packun­gen min­de­stens eine Mehr­weg­al­ter­na­ti­ve anzu­bie­ten. „Ziel ist es, die Flut an Ein­weg­ver­packun­gen zu sen­ken und somit Res­sour­cen ein­zu­spa­ren“, beschreibt Ger­hard Sie­ber, Küchen­chef am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge die Situa­ti­on. Ins­be­son­de­re der „Kaf­fee to go“ sei bei den Cafe­te­ria- Besu­chern in Markt­red­witz äußerst beliebt: Rund 15.000 Papier­be­cher wur­den im letz­ten Jahr ausgegeben.