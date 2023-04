Bei einem Besuch des Sie­mens Cam­pus traf sich der Erlan­ger Wahl­kreis­ab­ge­ord­ne­te im Deut­schen Bun­des­tag Ste­fan Mül­ler (CSU) zu einem Infor­ma­ti­ons­ge­spräch mit den Sie­mens-Ver­ant­wort­li­chen Micha­el Sig­mund und Tho­mas Braun. Sig­mund steht dem Sie­mens Regio­nal­re­fe­rat Erlan­gen-Nürn­berg vor, Braun ist Gene­ral Mana­ger des Sie­mens Cam­pus Erlangen.

Mül­ler inter­es­sier­te sich vor dem Hin­ter­grund der kürz­lich bekannt gege­be­nen Erwer­bung des Moduls 7 durch den Frei­staat Bay­ern für Zwecke der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät beson­ders für die Per­spek­ti­ven des Stand­orts Erlan­gen und die lang­fri­sti­ge Ein­bet­tung des neu­en Cam­pus in Stadt und Region.

Man sei seit über 125 Jah­ren in der Regi­on Nürn­berg prä­sent und Erlan­gen spie­le seit Jahr­zehn­ten eine sehr gewich­ti­ge Rol­le im Kon­zern. Die Inve­sti­ti­on in den Sie­mens Cam­pus mit sei­ner gemisch­ten Nut­zung und die geplan­te Fer­tig­stel­lung bis Ende 2030 unter­strei­che die­ses Bekennt­nis zur Regi­on und ins­be­son­de­re zur Stadt Erlan­gen nach­drück­lich, so Braun. Die­se star­ke Prä­senz in der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg ste­he mit rund 38.000 Mit­ar­bei­tern für knapp die Hälf­te der deut­schen Gesamt­be­leg­schaft. Es hand­le sich aktu­ell um den größ­ten Sie­mens-Stand­ort weltweit.

In der gesam­ten Zeit habe man vie­le Koope­ra­tio­nen mit Mit­tel­ständ­lern und vor allem auch den Hoch­schu­len und For­schungs­ein­rich­tun­gen in der Regi­on gepflegt und wer­de dies auch wei­ter­hin tun. Neu hin­zu kom­me in Zukunft noch die Tech­ni­sche Uni­ver­si­tät Nürn­berg, was die Metro­pol­re­gi­on ins­ge­samt für Sie­mens wei­ter­hin sehr attrak­tiv mache, so Sigmund.

Auf Mül­lers direk­te Fra­ge nach der Bedeu­tung der Stadt-Umland-Bahn im Gesamt­kon­zept des Sie­mens Cam­pus beton­ten die bei­den Mana­ger die essen­ti­el­le Wich­tig­keit für die Erschlie­ßung des Nord­teils des Cam­pus und die Ver­bin­dung zum Flug­ha­fen Nürn­berg. Ein gutes ÖPNV-Ange­bot sei für jun­ge Mit­ar­bei­ter ein wich­ti­ger Job­fak­tor, der mehr und mehr zum New Nor­mal wer­de. Des­halb wün­sche sich Sie­mens eine schnel­le Umset­zung der StUB.

Die gemisch­te Nut­zungs­struk­tur des Cam­pus mit Woh­nun­gen, Ein­zel­han­del, Gastro­no­mie und Dienst­lei­stern einer­seits, den Fir­men­ein­rich­tun­gen und der uni­ver­si­tä­ren Nut­zung ande­rer­seits sei bewusst gewählt wor­den, weil Sie­mens so mit einem neu­en, offe­nen Stadt­teil statt eines abge­schlos­se­nen Stand­or­tes noch mehr zu einem selbst­ver­ständ­li­chen Teil des Stadt­le­bens werde