Bri­git­te Rie­gel­bau­er orga­ni­siert seit Jahr­zehn­ten Städtepartnerschaften

Es war ein außer­ge­wöhn­li­ches Dienst­ju­bi­lä­um, zu dem Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke gra­tu­lier­te: Ober­ver­wal­tungs­rä­tin Bri­git­te Rie­gel­bau­er ist seit vier Jahr­zehn­ten im Dienst. Bei den Bamberger:innen ist sie vor allem durch ihr Enga­ge­ment im Aus­tausch mit den sechs Part­ner­städ­ten der Stadt Bam­berg bekannt – Bedford in Eng­land, Esz­t­er­gom in Ungarn, Feld­kir­chen und Vil­lach in Öster­reich, Rodez in Frank­reich und Prag 1 in Tsche­chi­en. Bereits seit 1992 küm­mert sie sich dar­um, dass die­se gene­ra­ti­ons­über­grei­fen­den Freund­schaf­ten Bestand haben. „Sie bewei­sen geschick­ten Umgang als Außen­mi­ni­ste­rin der Stadt Bam­berg“, for­mu­lier­te es Star­ke bei der Über­ga­be der Urkun­de und der Jubi­lä­ums­me­dail­le in Gold. „Sie haben einen sehr guten Ruf und pfle­gen unse­re Städ­te­part­ner­schaf­ten kon­ti­nu­ier­lich. Das ver­dient gro­ße Wert­schät­zung,“ so Star­ke weiter.

„Ich arbei­te bis heu­te ger­ne bei der Stadt Bam­berg und habe in die­ser Zeit vie­le Ent­wick­lun­gen mit­er­lebt“, sag­te Bri­git­te Rie­gel­bau­er. In ihre Dienst­zeit fal­len die Amts­pe­ri­oden von drei Ober­bür­ger­mei­stern: Andre­as Star­ke, Her­ber Lau­er und Paul Röh­ner. Auch außer­halb der Stadt­ver­wal­tung wird das Enga­ge­ment von Bri­git­te Rie­gel­bau­er wert­ge­schätzt: Sie ist Ehren­bür­ge­rin von Prag 1, Ehren­mit­glied in der deutsch-fran­zö­si­schen Gesell­schaft sowie der Hei­mat­kreis­ge­mein­schaft Troppau.