Am Sams­tag, den 29. April, fei­ert im Gro­ßen Haus des Thea­ters Hof das Musi­cal „Bri­ga­doon“ Pre­miè­re. Zwei Jahr­hun­der­te und zwei Lie­bes­ge­schich­ten tref­fen in dem gro­ßen Tanz­mu­si­cal, bei dem über 40 Künst­le­rin­nen und Künst­ler aus allen Spar­ten gemein­sam auf der Büh­ne ste­hen, auf­ein­an­der – und am Ende siegt die gro­ße Lie­be. Am Sonn­tag, 23. April stellt das das Regie­team San­dra Wiss­mann (Insze­nie­rung), Annet­te Mah­len­dorf (Büh­ne und Kostü­me) und Micha­el Falk (Musi­ka­li­sche Lei­tung) im Rah­men der von Dra­ma­turg Lothar Krau­se mode­rier­ten Mati­née in der Kul­tur­kan­ti­ne das Kon­zept der Insze­nie­rung vor. Thi­lo Anders­son, Cor­ne­lia Löhr und Judith Bloch wer­den eini­ge Kost­pro­ben der Songs geben. Beginn ist um 11.00 Uhr, der Ein­tritt ist frei.