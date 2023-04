MLP Aca­de­mics Hei­del­berg zu Gast in der Oberfrankenhalle

An die­sem Mitt­woch steht für medi bay­reuth das vor­letz­te Heim­spiel die­ser Sai­son auf dem Spiel­plan. Gast in der Ober­fran­ken­hal­le an die­sem 31. Spiel­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga sind die MLP Aca­de­mics Heidelberg.

Mit dem Team von Trai­ner Joo­nas Iisa­lo hat medi noch ein Hühn­chen zu rup­fen, schließ­lich muss­te man sich in Hei­del­berg in einem wah­ren Bas­ket­ball-Kri­mi erst nach zwei­fa­cher Ver­län­ge­rung und gro­ßem Kampf mit 101:107 geschla­gen geben. Für Moti­va­ti­on soll­te auf Sei­ten von medi bay­reuth also gleich mehr­fach gesorgt sein, denn neben dem Gedan­ken auf Revan­che ist ein Sieg gegen die Aca­de­mics Pflicht, um den win­zi­gen Fun­ken Hoff­nung auf den Klas­sen­er­halt wei­ter am Leben zu halten.

Tip-Off zum Spiel zwi­schen medi und den Aca­de­mics ist um 19:00 Uhr. Tickets sind online oder an der Abend­kas­se noch erhältlich.