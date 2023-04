COBURG. Am Frei­tag­mit­tag über­gab eine Frau nach einem Schock­an­ruf Bar­geld an einen Unbe­kann­ten. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Trick­be­trü­ger ergau­ner­ten sich am Frei­tag einen mitt­le­ren fünf­stel­li­gen Euro­be­trag von einer 79-Jäh­ri­gen. Die Betrü­ger rie­fen zunächst bei der Dame an und setz­ten ihr die übli­che Geschich­te von einem töd­li­chen Ver­kehrs­un­fall, den ihre Toch­ter ver­ur­sacht haben soll, vor. Um sie vor dem Gefäng­nis zu bewah­ren, sei nun eine hohe Kau­ti­on fäl­lig. Die Täter, die sich als Ver­tre­ter der Staats­an­walt­schaft aus­ga­ben, setz­ten die Senio­rin so unter Druck, dass sie schließ­lich gegen 12.45 Uhr das Bar­geld an einen männ­li­chen Abho­ler über­gab. Die Über­ga­be fand im Bereich Wüsten­ahor­ner Stra­ße und Sänd­lein­weg im Cobur­ger Stadt­teil Scheu­er­feld statt.

Der Geld­ab­ho­ler wird wie folgt beschrieben:

Zir­ka 170 Zen­ti­me­ter groß

Etwa 35 Jah­re alt

Schlan­ke Statur

Dunk­le­rer Teint

3‑Ta­ge-Bart

Er trug eine schwar­ze Jacke, blaue Jeans, ein schwar­zes Base­cap und schwarz-rot gestreif­te, abge­nutz­te Sportschuhe

Wer sach­dien­li­che Anga­ben, ins­be­son­de­re zur Geld­über­ga­be, der Iden­ti­tät des Geld­ab­ho­lers oder even­tu­el­ler Täter­fahr­zeu­ge machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 mit der Kri­po Coburg in Ver­bin­dung zu setzen.