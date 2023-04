Stark­re­gen-Früh­alarm­sy­stem (FAS) – Probealarm

Sams­tag, 6. Mai 2023 – ab 11 Uhr

Die Stark­re­gen­er­eig­nis­se im ver­gan­ge­nen Jahr haben erneut ver­deut­licht, wie wich­tig eine früh­zei­ti­ge Alar­mie­rung zur Abwehr von Schä­den und Schutz von Leib und Leben ist.

Die Stadt Bai­er­s­dorf hat des­we­gen ein Stark­re­gen-Früh­alarm­sy­stem (FAS) im Ein­satz, wel­ches Bür­ge­rin­nen und Bür­ger vor rasch und klein­räu­mig auf­tre­ten­den Stark­re­gen­ge­fah­ren alar­miert. Die Alar­mie­rung erfolgt in drei Stu­fen (S1-S3) per App, E‑Mail, SMS und in der höch­sten Stu­fe mit per­sön­li­chem Anruf. Die gewon­ne­ne Zeit hilft Schä­den abzu­weh­ren und im Extrem­fall Schlim­me­res zu ver­hin­dern. Das Stark­re­gen-Früh­alarm­sy­stem steht Bür­gern kosten­los zur Verfügung.

Zum Test des FAS erfolgt am Sams­tag, 6. Mai 2023 um 11 Uhr ein Pro­be­alarm. Alle im FAS ange­mel­de­ten Bür­ger wer­den auf die hin­ter­leg­te E‑Mail-Adres­se und Tele­fon­num­mer benach­rich­tigt sowie mit einem per­sön­li­chen Anruf mit der Ansa­ge „Stark­re­gen­alarm“ infor­miert. Prü­fen Sie bit­te vor­ab, ob Ihre Daten aktu­ell sind und ob die Stark­re­gen-App auf Ihrem Han­dy instal­liert ist.

Noch nicht im FAS ange­mel­de­te Bür­ger kön­nen sich ein­fach über die Stark­re­gen-App regi­strie­ren. Dazu ist ledig­lich die „Stark­re­gen App“ vom App Store für iOS oder Android zu instal­lie­ren und die Regi­strie­rung durchzuführen.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen über das Stark­re­gen-Früh­alarm­sy­stem und zum Anmel­de­vor­gang fin­den Sie unter www​.stark​re​gen​.de.