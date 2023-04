Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Der Sinn stand nach etwas Süßem

Ein 12jähriges Mäd­chen wur­de am Mon­tag­nach­mit­tag in einem Super­markt am Vic­to­ria­brun­nen beim Dieb­stahl von meh­re­ren Scho­ko­rie­geln im Wert von knapp 10 Euro ertappt. Das Mäd­chen konn­te einer Lehr­kraft über­ge­ben wer­den. Die wenig begei­ster­te Mut­ter wur­de verständigt.

Rad­fah­rer verletzt

Am Mon­tag­nach­mit­tag kurz nach 15 Uhr muss­te ein 35jähriger Rad­fah­rer in der Ket­schen­dor­fer Stra­ße kurz nach dem Ket­schen­tor einem gold­far­be­nen Citro­en C 3 mit Cobur­ger Kenn­zei­chen aus­wei­chen, da die­ser unmit­tel­bar vor ihm ein­ge­schert war. Der Rad­fah­rer kam dadurch auf die Gegen­fahr­bahn wo ihm eine 54jähriger Rad­fah­rer ent­ge­gen­kam. Die­ser muss­te, um einen Zusam­men­stoß zu ver­mei­den, so stark abbrem­sen, dass er über den Len­ker sei­nes Rades flog und auf die Fahr­bahn stürz­te. Hier­bei zog er sich erheb­li­che Prel­lun­gen an der lin­ken Schul­ter zu, die Behand­lun­gen der Ver­let­zun­gen im Kli­ni­kum Coburg war erfor­der­lich. Gesucht wird in die­sem Zusam­men­hang nach dem Fah­rer des gol­de­nen Cir­toen C 3, der sich uner­laubt von der Unfall­stel­le entfernte.

Unfall im Begeg­nungs­ver­kehr – Ver­ur­sa­cher flüchtet

Am Mon­tag­abend gegen 19:30 Uhr befuhr ein 18jähriger mit sei­nem wei­ßen Mer­ce­des die Orts­ver­bin­dungs­stra­ße von Rohr­bach in Rich­tung Ober­füll­bach. In einer Kur­ve sei ihm dann ein schwar­zer Golf GTI mit männ­li­chem Fah­rer zum Teil auf sei­ner Fahr­bahn­sei­te ent­ge­gen gekommen.

Der 18jährige wich nach eige­nen Anga­ben nach links aus, geriet in den Stra­ßen­gra­ben und kam hier erst nach ca. 30 m zum Ste­hen. Am Pkw, der abge­schleppt wer­den muss­te, ent­stand ein Scha­den von 5000 Euro. Der Golf­fah­rer flüch­te­te uner­kannt von der Unfall­stel­le. Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei Coburg unter Tel. 09561/645–0 entgegen.

Haus­tür einer Rent­ne­rin demoliert

Unbe­kann­te war­fen am ver­gan­ge­nen Sams­tag­abend kurz nach 21 Uhr in der Pas­schen­dae­le­straße einen grö­ße­ren Ast gegen die Haus­tür einer Rent­ne­rin. Neben dem Tür­blatt wur­de auch ein Blu­men­kü­bel beschä­digt. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 500 Euro. Hin­wei­se auf den oder die Übel­tä­ter nimmt die Poli­zei Coburg unter 09561/645–0 entgegen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Brum­mi­fah­rer hat gut getankt

Coburg/​Schleusingen: Ein 67jähriger Trucker aus Bonn rauscht voll­trun­ken in die Leitplanke.

Auf­merk­sa­men Ver­kehrs­teil­neh­men­den fiel am spä­ten Abend des 24.04.2023 ein stark Schlan­gen­li­ni­en fah­ren­der Sat­tel­zug auf der A73 im Bereich Ebers­dorf b.Coburg auf, der bei ein­set­zen­der Dun­kel­heit ohne Licht in Rich­tung Suhl unter­wegs war. Die ein­ge­setz­ten Beam­ten der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg konn­ten den Sat­tel­zug im Rah­men der Fahn­dung kurz nach der Anschluss­stel­le Eis­feld-Süd auf­neh­men. Die Anwei­sung dem Strei­fen­wa­gen an der näch­sten Aus­fahrt, der Anschluss­stel­le Eis­feld-Nord, zur Ver­kehrs­kon­trol­le zu fol­gen, igno­rier­te der Brum­mi­fah­rer jedoch zunächst, er setz­te sei­ne Fahrt, wenn auch nur lang­sam, aber unbe­irrt auf der Auto­bahn fort.

Gemein­sam mit den Kol­le­gen der Auto­bahn­po­li­zei aus Thü­rin­gen gelang es letzt­lich den Sat­tel­zug in Schleu­sin­gen von der Auto­bahn zu lot­sen. Der Grund für das Ver­hal­ten des Kraft­fah­rers war schnell gefun­den: ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von weit über 1,5 Pro­mil­le. Zudem konn­ten am Sat­tel­zug fri­sche Unfall­schä­den fest­ge­stellt wer­den, die in der Fol­ge einer Unfall­stel­le auf Höhe des Park­plat­zes „Cobur­ger Forst“ zuge­ord­net wer­den konn­ten. Offen­sicht­lich tou­chier­te der Sat­tel­zug hier die Leit­plan­ke und über­fuhr meh­re­re Ver­kehrs­leit­pfo­sten. Ver­mut­lich war es nur dem Zufall zu ver­dan­ken, dass durch das ver­ant­wor­tungs­lo­se Ver­hal­ten des Truckers „nur“ ver­hält­nis­mä­ßig gerin­ger Sach­scha­den ent­stand und kei­ne Per­so­nen gefähr­det oder ver­letzt wurden.

Hin­term Steu­er wird der Herr in näch­ster Zeit nicht mehr sit­zen, sei­nen Füh­rer­schein muss­te er an Ort und Stel­le abge­ge­ben. Sei­ne Fahrt mit dem Sat­tel­zug hat­te zudem die Ent­nah­me einer Blut­pro­be sowie eine Anzei­ge wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs sowie Unfall­flucht zur Folge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Silo­bal­len beschädigt

Mit­witz – Im Tat­zeit­raum vom 20.04 bis 24.04 schlitz­te ein bis dato unbe­kann­ter Täter ins­ge­samt 10 Silo­bal­len, augen­schein­lich mit einem Mes­ser auf. Die Bal­len waren auf einer Wie­se im Bereich von Schnit­zers­wu­stung, nahe eines dor­ti­gen Bogen­schieß­platz gela­gert. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Uhr wird nicht geliefert

Küps – Ein Geschä­dig­ter aus Ober­lan­gen­stadt erwarb bereits am 05. April über eine Inter­net­platt­form ein Apple Watch Tita­ni­um für den ver­meint­li­chen „Schnäpp­chen­preis“ von 600 Euro. Nach­dem das Geld für die Uhr über­wie­sen wur­de, war­tet der Geschä­dig­te noch bis heu­te auf den Ver­sand sei­ner Apple Watch.

Trak­tor gegen PKW

Wei­ßen­brunn – Am ver­gan­ge­nen Mon­tag, gegen 14.35 Uhr befuhr ein Trak­tor­fah­rer die Kreis­stra­ße 6, von Wei­ßen­brunn kom­mend in Rich­tung Gös­sers­dorf, gefolgt von einer Audi-Fah­re­rin. In der Orts­mit­te von Gös­ser­dorf setz­te die Fah­re­rin des Audis zum Über­ho­len an. In die­sem Moment schwenk­te ein Anbau­ge­rät am Trak­tor nach links aus und stieß gegen den Kot­flü­gel der Geschä­dig­ten. Anschlie­ßend fuhr der Trak­tor­fah­rer ein­fach wei­ter. Am Audi ist ein Scha­den in Höhe von ca. 2000 Euro entstanden.