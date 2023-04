Zur Mit­glie­der­ver­samm­lung hat­te der VdK-Orts­ver­band Hof-Ost die­ser Tage in den Senio­ren­treff der Hos­pi­tal­stif­tung in die Gabels­ber­ger­stra­ße ein­ge­la­den. Kreis­vor­sit­zen­der Bert Horn und Betreue­rin Ruth Stein­häu­ser hie­ßen die Anwe­sen­den will­kom­men und freu­ten sich zahl­rei­che Mit­glie­der für lang­jäh­ri­ge Treue zum Sozi­al­ver­band aus­zeich­nen zu kön­nen. Jeweils eine Urkun­de sowie die Ver­bands­eh­ren­na­del erhiel­ten Peter Ber­no­tat, Ger­traud Böhm, Karl­heinz Knie­ling, Wer­ner Schmidt und Rolf Wapp­ler (alle 10 Jah­re) sowie Robert Bau­er, Bri­git­te Döl­lin­ger, Richard Schal­ler, Karl­heinz Sör­gel, Jür­gen Sor­ge und Ruth Ströß­ner (alle 25 Jah­re). Für 30 Jah­re wur­den Dag­mar Frei­se, Hil­de­gard Hel­ler, Evi Kar­ger, Man­fred Kuch­in­ke und Marie Luding geehrt.

Betreue­rin Ruth Stein­häu­ßer berich­te­te u.a. von 76 neu­en Mit­glie­dern, 30 Aus­trit­ten und 19 Ster­be­fäl­len in dem aktu­ell 939 Mit­glie­der star­ken Orts­ver­band. Mit der Über­mitt­lung von Geburts­tags­grü­ßen sei ver­sucht wor­den auch wäh­rend der Pan­de­mie den Kon­takt zu den Mit­glie­dern zu hal­ten und beson­ders freu­te sich Stein­häu­ßer, dass die Treffs bei der Hos­pi­tal­stif­tung wie­der durch­ge­führt wer­den kön­nen. Über Aktu­el­les aus dem Kreis­ver­band infor­mier­te Kreis­vor­sit­zen­der Bert Horn und wies beson­ders auf die in der Alt­stadt am Kugel­brun­nen lau­fen­de „Stil­le Demo“ des VdK hin. Hier ste­he das The­ma der fami­liä­ren Pfle­ge, also ins­be­son­de­re die pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen, im Mit­tel­punkt. „Der VdK will mit die­ser Akti­on stell­ver­tre­tend für alle Ange­hö­ri­gen, die ihre Lieb­sten pfle­gen und daher nicht laut­stark auf der Stra­ße sein kön­nen ein Sprach­rohr sein“, so Horn.

Wei­ter berich­te­te Horn von der beson­de­ren Situa­ti­on im Orts­ver­band Hof-Ost. Nach der krank­heits­be­ding­ten Amts­nie­der­le­gung der lang­jäh­ri­gen Vor­sit­zen­den Rose­ma­rie Rohm sei nun kurz­fri­stig auch Stell­ver­tre­te­rin Chri­sta Nit­sch­ke aus­ge­fal­len. Inso­weit habe man im Vor­feld der Ver­samm­lung noch kei­ne neu­en Vor­schlä­ge für die Beset­zung der Vor­stands­po­si­tio­nen erar­bei­ten kön­nen. Nach­dem auch aus der Ver­samm­lung her­aus kei­ne Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten gefun­den wer­den konn­ten muss­te die Neu­wahl der Vor­stand­schaft ver­tagt wer­den. Horn wünsch­te den Erkrank­ten gute Bes­se­rung und appel­lier­te an die Mit­glie­der über eine ehren­amt­li­che Tätig­keit im VdK nach­zu­den­ken. Der Orts­ver­band Hof-Ost müs­se sich neu auf­stel­len und jedes inter­es­sier­te Mit­glied sei herz­lich will­kom­men sich mit sei­nen Ideen und Fähig­kei­ten ein­zu­brin­gen. Bis auf wei­te­res wer­den die belieb­ten Zusam­men­künf­te im Senio­ren­treff der Hos­pi­tal­stif­tung von Ruth Stein­häu­ser orga­ni­siert und betreut.