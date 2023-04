75 jun­ge Fach­kräf­te erhal­ten ihre Zeugnisse

In einer Fei­er­stun­de hat die IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth die erfolg­rei­chen Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten der IHK-Aus­bil­dungs­prü­fun­gen aus dem Land­kreis Forch­heim geehrt. Eine beson­de­re Wür­di­gung erhiel­ten sechs Prü­fungs­be­ste, die ihre Aus­bil­dung mit der Note 1 abge­schlos­sen haben. Dr. Micha­el Waas­ner, IHK-Prä­si­dent und Vor­sit­zen­der des IHK-Gre­mi­ums Forch­heim, Staats­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber, MdL Micha­el Hof­mann, Land­rat Dr. Her­mann Ulm und Bene­dikt Graf von Bent­zel (1. Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Herolds­bach) gra­tu­lier­ten allen Absol­vie­ren­den zur bestan­de­nen Ausbildung.

In der Regi­on haben ins­ge­samt 75 Aus­zu­bil­den­de ihre Abschluss­prü­fun­gen erfolg­reich abge­legt, 36 in den kauf­män­ni­schen, 39 in den gewerb­lich-tech­ni­schen Beru­fen. „Mit dem Abschluss Ihrer beruf­li­chen Aus­bil­dung haben Sie den Grund­stein für eine erfolg­ver­spre­chen­de Zukunft gelegt, so Dr. Waas­ner. Fach­kräf­te wer­den drin­gend gesucht, bereits heu­te feh­len nach IHK-Berech­nun­gen in Ober­fran­ken bereits rund 17.000 von ihnen. Bis 2030 wer­de die­se Zahl pro­gno­sti­ziert auf 54.000 stei­gen. Daher der Appell des IHK-Prä­si­den­ten an die Absol­vie­ren­den: „Blei­ben Sie am Ball, blei­ben Sie enga­giert und mutig, und blei­ben Sie unse­rer Regi­on erhalten.“

Auch Staats­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber wies in sei­nem Gruß­wort auf den gro­ßen Bedarf an Fach­kräf­ten hin, der die Unter­neh­men vor gro­ße Her­aus­for­de­run­gen stel­le, den Berufs­ein­stei­gern jedoch gleich­zei­tig vie­le Per­spek­ti­ven eröff­ne. Der hohe Stel­len­wert, den die beruf­li­che Bil­dung in Bay­ern habe, zei­ge sich unter ande­rem in der Erhö­hung des Mei­ster­bo­nus von 2.000 auf 3.000 Euro. Land­rat Dr. Her­mann Ulm beglück­wünsch­te die Absol­vie­ren­den eben­falls: Der Land­kreis Forch­heim sei eine star­ke Wirt­schafts­re­gi­on mit star­ken Unter­neh­men, Aus­bil­dungs­be­trie­ben, Schu­len und eben auch star­ken Auszubildenden.

Stell­ver­tre­tend für alle Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten hielt Seba­sti­an Gepp, der sei­ne Aus­bil­dung bei der NAF Neun­kirch­ner Ach­sen­fa­brik AG absol­viert hat, eine Rede. Die Aus­bil­dungs­zeit sei nicht zuletzt wegen der Coro­na-Pan­de­mie außer­ge­wöhn­lich gewe­sen, sag­te er. Doch nun sei es geschafft, die Basis für den wei­te­ren Berufs­weg sei gelegt. Im Namen aller Absol­vie­ren­den bedank­te Gepp sich bei den Betrie­ben, Berufs­schul­leh­re­rin­nen und ‑leh­rern, Aus­bil­dern, Kol­le­gen, Freun­den und Fami­lie für deren Bei­trag zum Ausbildungserfolg.

Als Prü­fungs­be­ste wur­den ausgezeichnet: