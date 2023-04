Mit sei­nem neu­en Solo­pro­gramm „Grei­ner für Alle“ lie­fert der Come­di­an und Kaba­ret­tist Jonas Grei­ner einen Abend garan­tiert frei von Stress, Ärger und Streit. Indem der 25-jäh­ri­ge in sei­nen Erzäh­lun­gen so ziem­lich alles, was um ihn her­um pas­siert, mit Humor nimmt. Und sein Publi­kum nimmt er mit auf eine Rei­se durch Deutsch­land und die Welt, durch das Hier und Jetzt und die Umstän­de unse­rer Zeit, in der sich sonst alle nur noch strei­ten. Ein unter­halt­sa­mer Abend mit einem der viel­ver­spre­chend­sten jun­gen Ver­tre­ter der deut­schen Come­dy- und Kaba­rett­sze­ne! Aktu­ell, intel­li­gent und brül­lend komisch.

Tickets und Informationen

Es han­delt sich bei die­ser Ver­an­stal­tung um einen Nach­hol­ter­min vom 28. März 2023, wel­cher krank­heits­be­dingt ver­legt wer­den muss­te. Alle gekauf­ten Tickets behal­ten ihre Gültigkeit.

Prei­se: 20,50 €, ermä­ßigt 18,50 € | VVK 19,70 €, ermä­ßigt 17,50 € (inkl. VVK- und System­ge­büh­ren). Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B. Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 31 (09191/3515930), sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de.

Spiel­zeit

Don­ners­tag, 27.April 2023 um 19 Uhr im Jun­gen Thea­ter Forchheim