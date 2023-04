Ver­ord­nung soll zum 1. Juni in Kraft tre­ten und befri­stet bis 31. Dezem­ber 2025 gelten

Der Baye­ri­sche Mini­ster­rat hat heu­te die Ände­rung der Gebiets­be­stim­mungs­ver­ord­nung Bau beschlos­sen und damit von der Mög­lich­keit des Bau­land­mo­bi­li­sie­rungs­ge­set­zes Gebrauch gemacht, in Kom­mu­nen mit ange­spann­tem Woh­nungs­markt die Umwand­lung von Miet- in Eigen­tums­woh­nun­gen befri­stet bis zum 31. Dezem­ber 2025 unter Geneh­mi­gungs­vor­be­halt zu stel­len. Bay­erns Bau­mi­ni­ster Chri­sti­an Bern­rei­ter lobt den Beschluss: „Die heu­te beschlos­se­ne Rege­lung schafft einen guten Aus­gleich zwi­schen einem bes­se­ren Schutz von Mie­te­rin­nen und Mie­tern vor Umwand­lun­gen und dem bun­des­ge­setz­lich vor­ge­se­he­nen Kleineigentümerschutz.“

Mit dem Bau­land­mo­bi­li­sie­rungs­ge­setz hat der Bund den Län­dern die Mög­lich­keit ein­ge­räumt, Kom­mu­nen zu bestim­men, in denen auf­grund eines ange­spann­ten Woh­nungs­mark­tes die Umwand­lung von Miet- in Eigen­tums­woh­nun­gen einer Geneh­mi­gung bedarf. Damit soll bezahl­ba­rer Miet­wohn­raum erhal­ten und vor Umwand­lun­gen bes­ser geschützt wer­den. In einem vom Frei­staat beauf­trag­ten Gut­ach­ten wur­den bay­ern­weit 50 Städ­te und Gemein­den ermit­telt, die in die Gebiets­ku­lis­se der Ver­ord­nung fal­len. Die Geneh­mi­gungs­pflicht gilt künf­tig in die­sen Kom­mu­nen für Bestands­ge­bäu­de mit min­de­stens elf Woh­nun­gen. Miets­häu­ser mit bis zu zehn Woh­nun­gen sind jedoch von der Geneh­mi­gungs­pflicht aus­ge­nom­men. Damit stärkt der Frei­staat neben dem Mie­ter­schutz gleich­zei­tig auch den Kleineigentümerschutz.

Bereits Anfang Dezem­ber letz­ten Jah­res hat der Mini­ster­rat den Ver­ord­nungs­ent­wurf in erster Sit­zung gebil­ligt. Die im Anschluss durch­ge­führ­te Ver­bän­de­an­hö­rung hat kei­ne Ände­run­gen am Ent­wurf mehr erge­ben, sodass die geän­der­te Ver­ord­nung nach dem heu­ti­gen abschlie­ßen­den Beschluss des Mini­ster­rats vor­aus­sicht­lich zum 1. Juni in Kraft tre­ten kann. Anträ­ge zur Umwand­lung von Miet- in Eigen­tums­woh­nun­gen sind ab die­sem Zeit­punkt an die Unte­ren Bau­auf­sichts­be­hör­den, also die Land­rats­äm­ter, kreis­frei­en Städ­te und Gro­ßen Kreis­städ­te zu stel­len. Gemäß den Bestim­mun­gen des Bau­land­mo­bi­li­sie­rungs­ge­set­zes ist die Geneh­mi­gungs­pflicht für die Umwand­lun­gen bis zum 31. Dezem­ber 2025 befristet.

Betrof­fe­ne Städ­te in Franken