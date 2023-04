Die Leit­stel­le Nürn­berg alar­mier­te die Feu­er­wehr Buben­reuth am 22.04.2023 um 08:32 Uhr zu einem B3 Zim­mer­brand / über­ört­li­chen Lösch­hil­fe nach Bräu­nings­hof. Kurz nach dem Alarm­ein­gang rück­te die Feu­er­wehr Buben­reuth mit dem HLF20 und der DLK an die Ein­satz­stel­le aus. Meh­re­re Atem­schutz­trupps dran­gen zur Per­so­nen­ret­tung und Brand­be­kämp­fung in das Gebäu­de vor. Alle im Gebäu­de befind­li­chen Per­so­nen konn­ten sich bereits selbst ins Freie ret­ten. Durch den Angriffs­trupp konn­te der Brand schnell abge­löscht wer­den und eine Über­druck­be­lüf­tung wur­de durch­ge­führt. Nach ca. 1 Std. Ein­satz­dau­er wur­den die Kräf­te der F

euer­wehr Buben­reuth aus dem Ein­satz ent­las­sen und konn­ten in das Feu­er­wehr­ge­rä­te­haus einrücken.

Ein­satz 021 / 2023

Datum: 22.04.2023

Alarm­zeit: 08:32 Uhr

B3 – Zim­mer­brand – über­ört­li­chen Löschhilfe

Bräu­nings­hof / Buben­reu­ther Str.

Feu­er­wehr Bubenreuth:

74/40/1 – HLF20

74/30/1 – Drehleiter

Feu­er­wehr Bräuningshof

Feu­er­wehr Igelsdorf

Kreis­brand­in­spek­ti­on FO

Rettungswagen

Notarzt

Polizei