Die Chan­cen­pa­ten der AWO Forch­heim laden herz­lich ein! Seit eini­gen Jah­ren unter­stüt­zen Sie in Stadt und Land­kreis Forch­heim ehren­amt­lich Men­schen, die sozi­al schwä­cher gestellt sind. Die Ein­sät­ze sind viel­fäl­tig. Wäh­rend eine Chan­cen­pa­tin als Lese­pa­tin an der Schu­le hilft, unter­stützt ein ande­rer einen jun­gen Mann mit Flucht­er­fah­rung in der Aus­bil­dung oder besucht mit einem Kind den Wild­park Hunds­haup­ten. Die Mög­lich­kei­ten sich im Rah­men einer Chan­cen­pa­ten­schaft ehren­amt­lich zu enga­gie­ren sind groß. Ganz oben steht der gro­ße Wunsch, Men­schen, die einen erschwer­ten Zugang zu Bil­dung, Kul­tur oder Gemein­schaft haben, best­mög­lich zu unter­stüt­zen! Der Infor­ma­ti­ons­abend rich­tet sich an alle, die die Chan­cen­pa­ten ken­nen­ler­nen möch­ten, Inter­es­se haben ein Ehren­amt zu über­neh­men oder selbst schon ehren­amt­lich aktiv sind. Der Infor­ma­ti­ons­abend fin­det statt am Frei­tag, den 28. April, von 18 bis 20 Uhr im Saal der AWO Forch­heim in der Kasern­stra­ße 7 im ersten Stock. Pro­jekt­lei­te­rin Nad­ja Här­ing-Günsch wird dar­über spre­chen, wie das Ehren­amt bei der AWO Forch­heim funk­tio­niert, wel­che Mög­lich­kei­ten es gibt sich zu enga­gie­ren und was die recht­li­chen Grund­la­gen sind. Außer­dem sind eini­ge Chan­cen­pa­ten anwe­send und wer­den über ihre Erfah­run­gen berichten.

Die AWO Forch­heim freut sich über vie­le Inter­es­sier­te. Für die Teil­nah­me ist eine Anmel­dung erfor­der­lich, ent­we­der tele­fo­nisch unter 0176/45558403 oder per E‑Mail an nadja.​haering-​guentsch@​awo-​forchheim.​de.