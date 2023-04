Anne Haug war bei der Chall­enge Gran Cana­ria in einer eige­nen Liga unter­wegs. Die Bay­reu­the­rin tri­um­phier­te über die 1,9 km Schwim­men, 90 km Rad­fah­ren und 21,1 km Lau­fen in 4:05:38 Stun­den und hat­te im Ziel über zehn Minu­ten Vor­sprung auf die zweit­plat­zier­te Diede Diede­riks (4:17:52) aus den Nie­der­lan­den, gefolgt von der Bri­tin Megan McDo­nald (4:18:34).

Anne Haug ver­ließ als Drit­te das Was­ser nach 1,9 Kilo­me­ter Schwim­men nach 27:53 Minu­ten. Schnell­ster Schwim­me­rin war Caro­li­ne Poh­le die sich nach 26:22 Minu­ten als Füh­ren­de auf die zwei­te Dis­zi­plin begab. Knapp eine Minu­te spä­ter folg­te die Ita­lie­ne­rin Mar­gie Santimaria.

Die Iron­man Welt­mei­ste­rin Haug begann auf dem Rad ihre Stär­ken aus­zu­spie­len. Die Bay­reu­the­rin schloss auf und über­nahm bereits in der zwei­ten von vier Wen­de­punkt­run­de die Für­hung. Nach 90 Kilo­me­ter Rad­fah­ren erreich­te sie die Wech­sel­zo­ne nach 2:53:13 Stun­den vor der Bri­tin Ruth Ast­le (2:56:47 Stun­den) mit einem Vor­sprung von drei­ei­halb Minu­ten. Dahin­ter arbei­te­te Diede Diede­riks dar­an, ihren Rück­stand nach dem Schwim­men zu ver­kür­zen. Die Nie­der­län­de­rin kämp­fe sich von Rnag elf auf den vier­ten Platz (2:57:56 Stunden).

Auf dem abschlie­ßen­den Halb­ma­ra­thon ver­grö­ßer­te Haug ihren Vor­sprung Kilo­me­ter um Kilo­me­ter. Dahin­ter fiel Ast­le zurück. Bei ihrem zwei­ten Pro­fi­ren­nen mach­te ihr Lands­frau Megan McDo­nald einen guten Ein­druck und zei­get eine guten Lauf­split. Auf dem Weg ins Ziel muss­te sie ledig­lich Diede­riks an sich vor­bei­zie­hen las­sen. Haugs Sieg war zu kei­nem Zeit­punkt gefähr­det. In ins­ge­samt 4:05:38 Stun­den wur­de sie ihrer Favo­ri­ten­rol­le in über­ra­gen­der Form gerecht und lief mit gro­ßem Vor­sprung von mehr als 12 Minu­ten über die Ziel­li­nie. Auf dem Rad sei es hart gewe­sen, mein­te Haug im Ziel. „Aber das Lau­fen war so cool, am Strand ent­lang und die Zuschau­er waren groß­ar­tig. Ich bin hap­py über den Sieg.“ Den zwei­ten Platz sicher­te sich Diede Diede­riks nach 4:17:52 Stun­den, die McDo­nald (4:18:34 Stun­den) auf den letz­ten Kilo­me­tern noch auf den drit­ten Platz verwies.

IRON­MAN Vize-Welt­mei­ster Laid­low gewinnt bei den Herren

Bei den Her­ren gewann Sam Laid­low der im Okto­ber 2022 IRON­MAN Vize-Welt­mei­ster auf Hawaii wur­de. Der Fran­zo­se sieg­te nach 3:40:27 Stun­den mit nur 13 Sekun­den Vor­sprung vor sei­nem Lands­mann Mathis Mar­gie­ri­er. Platz drei sicher­te sich der Austra­li­er Aaron Royle, der das Ziel nach 3:41:40 Stun­den erreich­te. Der deut­sche Iron­man-Welt­mei­ster Patrick Lan­ge finish­te nach 3:44:16 Stun­den als bester Deut­scher auf dem fünf­ten Platz in 3:44:16 Stun­den. Andre­as Dreitz erreich­te das Ziel auf Platz 35 nach 4:17:52 Stunden.