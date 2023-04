Am 28. April fin­det in der Kir­che Maria Schnee in Bärn­fels ein Wort­got­tes­dienst mit medi­ta­ti­ven Tex­ten und Lie­dern fin­det statt, wel­cher von der Sing­grup­pe des FSV Bärn­fels umrahmt wird. Die Sing­grup­pe wird gelei­tet von Katha­ri­na Grill. Es ergeht herz­li­che Einladung.