Am 22.04.23 star­tet die Skat-Sai­son des Baye­ri­schen Skat Ver­ban­des (BSkV). Im Jahr 2022 konn­ten „Die Forel­len Forch­heim“ durch den 1. Platz in der Baye­ri­schen Lan­des­li­ga Nord den Auf­stieg in die Bay­ern­li­ga Nord sichern. Die­ses Jahr soll der Liga­ver­bleib u. A. gegen so hoch­ka­rä­ti­ge Ver­ei­ne wie die „Kein­ohr­bu­den Nürn­berg III“, den „1. SC Zirn­dorf“, „Grand Hand Ingol­stadt“ und dem „Ersten Skat­club Coburg I“ gesi­chert werden.

Zunächst geht es am 22.04.23 nach Zirn­dorf, am 10.06.23 sowie am 01.07.23 haben „Die Forel­len Forch­heim“ dann Heim­recht. Das Final­tur­nier fin­det für alle teil­neh­men­den Ver­ei­ne am 9. Sep­tem­ber 2023 am zen­tra­len Spiel­ort in Lauf statt.

Gespielt wer­den jeweils vier Seri­en à 40 Spie­le. Die Mann­schaft besteht aus sechs Spie­lern, von denen vier direkt in den Spiel­be­trieb ein­grei­fen und zwei als Ersatz­spie­ler fun­gie­ren, gewis­ser­ma­ßen auf der Bank auf ihre Ein­wechs­lung war­ten. Zur Mann­schaft „Die Forel­len Forch­heim“ gehören:

Burk­hard Send­ner (Het­zels­dorf)

Chri­stoph Sei­del (Forch­heim)

Die­ter Gon­scho­row­ski (Möh­ren­dorf)

Heinz Hof­mann (Bai­er­s­dorf)

Joa­chim Gün­ter (Forch­heim)

Johann Krö­ner (Wei­lers­bach)

Die Forel­len Forch­heim tref­fen sich jeden Frei­tag ab 17:30 h im Pila­tus­hof in Hau­sen um ihrem Hob­by, dem Skat­spiel zu frö­nen. Inter­es­sen­ten kön­nen sich dort ein­fin­den oder unter 09131–206338 Kon­takt aufnehmen.