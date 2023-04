Wie vie­le Ver­war­nun­gen wur­den am frag­li­chen Abend in vor­ge­nann­ten Gebiet verteilt? Wur­den die­se Ver­war­nun­gen ganz oder teil­wei­se wie­der ein­ge­stellt und wenn JA, war­um und wer gab die Anweisung? Grund­sätz­lich ist dar­über auf­zu­klä­ren, wel­che Grün­de es für Ein­stel­lun­gen von Ver­war­nun­gen geben kann und wie oft hier­von Gebrauch gemacht wird. Mit freund­li­chen Grüßen

am 10.02.2023 fand in der tür­kisch-isla­mi­schen Gemein­de eine Hilfs­ver­an­stal­tung zugun­sten der Erbe­ben­op­fer statt. Lei­der gab es hier eine nega­ti­ve Begleit­erschei­nung, da eine gro­ße Zahl der Teil­neh­mer mit dem Auto gekom­men sind und wohl rechts­wid­rig in den nahe­ge­le­ge­nen Stra­ßen geparkt haben. In Fol­ge einer Beschwer­de aus der Nach­bar­schaft wur­de der städ­ti­sche Park­über­wa­chungs­dienst tätig und ver­teil­te etli­che Straf­zet­tel. Uns wur­de die Infor­ma­ti­on zuge­tra­gen, dass die­se Ver­war­nun­gen jedoch zeit­nah alle wie­der ein­ge­stellt wur­den. Um Gerüch­ten und Miss­trau­en kei­nen Raum zu geben, wäre eine zeit­na­he Auf­klä­rung wün­schens­wert, wes­halb wir hier­mit fol­gen­den Antrag stellen: