Joseph-Stif­tung und RSV Bay­reuth beschlie­ßen Partnerschaft

Bei einem gemein­sa­men Trai­ning lern­ten sich die Spie­ler des Roll­stuhl­bas­ket­ball­ver­eins und des Woh­nungs­un­ter­neh­mens bes­ser ken­nen. Zum Auf­takt der Koope­ra­ti­on betei­ligt sich die Joseph-Stif­tung mit einer Spen­de von 3000 Euro an der Finan­zie­rung und dem Betrieb eines neu­en Vereinsbusses

„Wir freu­en uns sehr, mit dem Team der Joseph-Stif­tung von nun an einen regio­nal enga­gier­ten, tra­di­ti­ons­rei­chen und star­ken Part­ner im Bereich Woh­nungs­bau und Wohn­raum­ver­mie­tung an unse­rer Sei­te zu wis­sen“, sagt RSV-Abtei­lungs­lei­ter Seba­sti­an Gillsch. Zum Auf­takt der lang­fri­stig aus­ge­rich­te­ten Koope­ra­ti­on betei­ligt sich die Joseph-Stif­tung mit einer Spen­de von 3000 Euro an der Finan­zie­rung und dem Betrieb eines neu­en Ver­eins­bus­ses, der die Spie­ler, samt Sport­roll­stüh­len und Aus­rü­stung zu Trai­nings und Spie­len brin­gen soll.

Beein­drucken­der Perspektivwechsel

Per­sön­lich lern­ten sich die bei­den Part­ner im Rah­men eines gemein­sa­men Trai­nings mit einem klei­nen Abschluss­spiel ken­nen. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Stif­tung zeig­ten sich beein­druckt von der Dyna­mik des Sports und der geleb­ten Inklu­si­vi­tät der Sport­art. Letz­te­res bestä­tig­te auch Dr. Kle­mens Deinzer, Vor­stands­mit­glied der Joseph-Stif­tung, der sich bei die­ser Gele­gen­heit auch direkt selbst in den Sport­roll­stuhl setz­te und erfolg­reich auf Korb­jagd ging. „Der Per­spek­ti­ven­wech­sel ist über­wäl­ti­gend. Ich kann nur Jedem emp­feh­len sich die­se tol­le Sport­art ein­mal live und in Far­be anzu­se­hen. Die Damen und Her­ren des RSV lei­sten nicht nur sport­lich Gro­ßes, nein auch gesell­schaft­lich über­neh­men sie wich­ti­ge Ver­ant­wor­tung“, sag­te Deinzer.

Das wei­te­re Kon­zept für die auf Augen­hö­he aus­ge­rich­te­te Koope­ra­ti­on soll in den kom­men­den Mona­ten ent­wickelt wer­den. Mann will von der Exper­ti­se und den Erfah­run­gen des Koope­ra­ti­ons­part­ners ler­nen und gemein­sam an einer inklu­si­ven Gesell­schaft arbeiten.

Unter­neh­mens­da­ten

Grün­dung und Stiftungszweck

Die Joseph-Stif­tung als kirch­li­ches Woh­nungs­un­ter­neh­men wur­de 1948 durch den Bam­ber­ger Erz­bi­schof Joseph Otto Kolb gegrün­det. Sie ist christ­li­chen Grund­wer­ten ver­pflich­tet. Stif­tungs­zweck ist die Woh­nungs­ver­sor­gung – ins­be­son­de­re in der Erz­diö­ze­se Bam­berg – für Ziel­grup­pen mit gerin­ge­rem Ein­kom­men zu verbessern.

Kern­ge­schäfts­fel­der und Wirkungsbereich

Das Unter­neh­men ist in den Berei­chen Neu­bau und Bau­trä­ger, Bau­be­treu­ung für Drit­te und in der Immo­bi­li­en­ver­wal­tung tätig. Mit etwa 180 Mit­ar­bei­tern, rund 12.000 ver­wal­te­ten Ein­hei­ten und einer jähr­li­chen Bilanz­sum­me von rund 445 Mil­lio­nen Euro ist die Joseph-Stif­tung eines der größ­ten Woh­nungs­un­ter­neh­men in Nord­bay­ern. Neben dem Haupt­sitz in Bam­berg betreibt das Unter­neh­men Geschäfts­stel­len und Kun­den­zen­tren in Bay­reuth, Erlan­gen, Nürn­berg, Forch­heim, Ans­bach und Fürth.

Nach­hal­tig­keit und Innovation

Das Unter­neh­men berich­tet seit 2016 zum Deut­schen Nach­hal­tig­keits-Kodex. Als Bau­herr erhielt die Joseph-Stif­tung das Qua­li­täts­sie­gel für Nach­hal­tig­keit im Wohnungsbau.