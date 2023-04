Damit hat­ten wohl die wenig­sten gerech­net: Die Bau­nach Young Pikes gewan­nen nach einer tol­len Team­lei­stung mit 84:76 beim Mei­ster­schafts­kan­di­da­ten in Bay­reuth und machen damit einen wei­te­ren gro­ßen Schritt in Rich­tung Klas­sen­er­halt in der 2. Regio­nal­li­ga Nord. Aus­schlag­ge­bend für die­sen Erfolg war eine aus­ge­gli­che­ne Team­lei­stung, bei der alle Spie­ler viel Ein­satz­zeit beka­men, punk­te­ten und für­ein­an­der kämpften.

Bereits vor der Begeg­nung stand fest, dass die Bau­n­a­cher nicht mehr auf den direk­ten Abstiegs­platz fal­len kön­nen, da die BG Lit­zen­dorf nicht in Chem­nitz antrat. Die Bay­reu­ther dage­gen muss­ten unbe­dingt gewin­nen, um sich am letz­ten Spiel­tag die Chan­ce zu erhal­ten, even­tu­ell noch Spit­zen­rei­ter Chem­nitz abzu­fan­gen. Dem­entspre­chend kon­zen­triert began­nen sie das 1. Vier­tel und zogen gleich auf 8:2 davon. Noah Okah und Nico Höl­lerl mit sei­nem ersten Drei­er aber hiel­ten die Gäste im Spiel, sodass es beim Stand von 23:19 in die erste Vier­tel­pau­se ging.

Basti­an Nückel war es dann zu Beginn des 2. Abschnitts, der die Young Pikes mit 25:23 in Füh­rung brach­te und Bay­reuth zu einer Aus­zeit zwang. Nach einem Drei­er von Neo Kri­za­no­vic, der zu Beginn sehr viel Auf­bau­ar­beit lei­sten muss­te, stand es 29:36 (15. Minu­te), doch bis zur Pau­se (43:44) war das Spiel wie­der ausgeglichen.

Den bes­se­ren Start nach dem Sei­ten­wech­sel hat­ten wie­der die bis dahin Zuhau­se unge­schla­ge­nen Gast­ge­ber, die bis zur 24. Minu­te erneut mit 53:51 in Front zogen, doch nun über­nahm Höl­lerl mit 9 Punk­ten im 3. Vier­tel und nach einem 11:0 Run lagen die Schütz­lin­ge von Gabri­el Strack und Jörg Mau­solf mit 62:53 in Füh­rung. Bis auf 11 Punk­te konn­te der Vor­sprung aus­ge­baut wer­den, bevor ein Drei­er von Würm­se­her die Young Heroes vor den letz­ten 10 Minu­ten auf 58:66 heranbrachte.

Wer nun mit einer Bay­reu­ther Auf­hol­jagd gerech­net hat­te, wur­de eines Bes­se­ren belehrt, den sou­ve­rän wehr­ten die Bau­n­a­cher Young­ster alle Attacken des Geg­ners ab und bau­ten die Füh­rung vor allem durch Joshua Schön­bäck bis zur 35. Minu­te wie­der auf 74:62 aus. Auch in den Schluss­mi­nu­ten brann­te nichts mehr an, sodass man letzt­end­lich einen unge­fähr­de­ten und völ­lig ver­dien­ten Erfolg beim so heim­star­ken Tabel­len­zwei­ten ein­fah­ren konnte“.

Bau­nach Young Pikes: Höl­lerl 23 Punkte/​5 Drei­er, Schön­bäck 13/1, Okah 8, Kaza­ke­vici­us 8, Rümer 7/1, Nückel 6, Kri­za­no­vic 5/1, Bilic 4, Kasche 4, Wachs­muth 4, Satt­ler 2.

Ten­net young heroes Bay­reuth: Würm­se­her 16/1, Jebens 1671, Kämpf 14/3, Krug 12, Vely­ch­ko 9, Wel­len­kamp 5/1, Hill­mer 4, Hop­pert, Röt­tin­ger, Frank, Wolf.